Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuruluş çalışmaları yaklaşık 5 yıldır devam eden Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi protokolü imza töreni kaymakamlık makamında düzenlendi.

Edremit’te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak Edremit TDİOSB’de seraların altyapı yapım işi başlıyor.

Kuruluş çalışmaları 5 yıldır devam eden ve bugüne kadar önemli kırılma noktaları yaşayan projenin tamamlanabilmesi için yoğun emek ve çaba sarf edildiğini belirten Edremit Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Odabaş son 6 aylık sürede ihtisas alanının genişletilmesiyle OSB parsellerinde doluluk oranının %100’e ulaştığını ve Edremit TDİOSB’nin jeotermal seracılıkta önemli bir yatırım merkezi haline geldiğini ifade etti.

Altyapı projelendirme çalışmaları tamamlanarak altyapı yapım işi ihalesi sonucunda ihaleyi alan Teori Mekanik Mühendislik Enerji Üretim Otomasyon İnş. Altyapı San. Tic. Ltd. Şti ile altyapı yapım sözleşmesi protokol imza töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; “OSB’mizin faaliyete geçebilmesi için büyük önem taşıyan, altyapı projesinin ihalesi 07/03/2024 tarihinde yapmıştık. Bugün ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalayarak yapım sürecini başlattık. Altyapı ihalesi kapsamında; OSB alanı içerisindeki yollar, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, elektrik, telekom altyapı şebekesine ait inşaat işlerinin yapımı gerçekleştirilecek.

Hayata geçtiğinde oluşturduğu katma değer ile ilçemizin ekonomisine ciddi kazanımlar sağlayacak, bölgemizde jeotermal kaynaklı teknolojik modern seralarının faaliyet göstereceği Edremit TDİOSB’de doğrudan bin 500 kişinin istihdam edilmesi ve çeşitli yan sektörlerin de ilçeye kazandırılması planlanıyor. İlçemizin ekonomisine çok ciddi bir kazanım sağlayacak olan bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyor, bu projeyi gerçekleştirmemizi mümkün kılan başta müteşebbis heyet kurumlarımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi yönetim ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit Kaymakamlık Makamında düzenlenen Protokol İmza Töreni’ne Edremit Kaymakamı TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, yüklenici firma Teori Mekanik Mühendislik Enerji Üretim Otomasyon İnş. Altyapı San. Tic. Ltd. Şti temsilcisi Fahrettin Oktay, Yüksel Oktay ve teknik Koordinatör Türker Cantilav katıldı.