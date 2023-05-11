Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fennur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile Cumhuriyet Meydanı’nda sağlık fuarı açıldı.

Sağlık meslek lisesi öğrencileri meydanda vatandaşlara sağlık taraması yaptı. Vatandaşları kanser, tansiyon ve şeker gibi hastalıklara karşı bilgilendiren öğrenciler ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından da tansiyon, kan şekeri ölçümü de yaptı. Palyaçonun renk kattığı etkinlikte öğrencilerin yanı sıra okul öğretmenleri de birlikte tanıtım yaparak okuldaki bölümleri tanıttı. Vatandaşların fuara ilgisi büyük oldu.