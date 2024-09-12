Balıkesir’in Edremit Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" temalı bir etkinlik düzenledi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve Meclis Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yayaların trafikteki önceliğine dikkat çekildi.

Karagözoğlu İlköğretim Okulu’nda öğrencilere yaya geçidinin doğru ve güvenli kullanımı hakkında uygulamalı bir eğitim verildi. Eğitimin ardından ise hem vatandaşlara hem de araç sürücülerine broşürler dağıtılarak, yaya güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada yaya güvenliği konusunda toplumun her kesiminde farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bugün Edremit’te yaya ve araç sürücülerine broşürler dağıttık. Karagözoğlu İlköğretim Okulu öğrencilerine verilen yaya geçidi eğitimi ile çocuklarımıza bu hayati öneme sahip trafik kurallarını öğrettik. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Yayaların güvenliği hepimizin sorumluluğudur" dedi.