Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki mesire alanları ve parklarda bakım, onarım çalışmalarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin konforu ve sosyal yaşamlarının kalitesi için 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mesire alanlarında ve parklarda bakım gerçekleştiriyor. Ekipler, Çayırovalılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Kuştepe Mesire Alanı’nda detaylı temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Kuştepe Mesire Alanı’ndaki ağaçlarda kuruyan ve çok uzayan dallarda budama çalışması gerçekleştiren ekipler, mesire alanındaki çöpleri de temizlerken, ortak kullanım alanlarında bulunan çitleri, zarar gören barbekü ve masalarda da yenileme çalışması yapılıyor. Ayrıca ekipler, Kuştepe Mesire Alanı’nda bulunan ağaç diplerinde oluşan yabani otların da temizliğini de ihmal etmiyor.

BANKLAR BOYANDI

Mesire alanlarındaki bakımlarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklardaki konforu da artırmak amacıyla sahada. Ekipler, Çayırova’daki parklarda oyun gruplarında ve banklarda onarım yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Akse Huzur Parkı’ndaki bankları boyayarak yeniledi ve daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bakım çalışmalarının devamlı olarak süreceğini belirtti.