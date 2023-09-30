Efes Selçuk'un agro turizm açısından bir cazibe merkezi olarak dünyaya tanıtılması için atılan adımlar büyüyor.İZMİR (İGFA) - TUI ve National Geographic işbirliğiyle gerçekleşen “Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Etkili Kadınları” turları kapsamında Avrupa’nın VIP ziyaretçileri bir kez daha Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne geldi.

Tur kapsamında Efes Selçuk’un tarihi destinasyonlarını gezen grup Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde sürdürülebilir tarım uygulamaları, yerli tohumun önemi, aile tarımı hakkında bilgi aldı.

Kadının gücü, geçmişteki varlığı, günümüzdeki etkisinin anlatıldığı tur Artemis Tapınağı’ndan başladı. Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü ve Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan katılımcılara Tohum Merkezi’nde yerli tohumlar, elde edilme ve saklanma koşulları hakkında bilgi verdi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün kuruluş felsefesi ve amacı hakkında da bilgilendirilen katılımcılar, Toprak Okulu İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, Köy Enstitüleri Anı Odası’nı ziyaret etti.

EFES SELÇUK’UN ÖNEMİNİ KANITLAMIŞ OLUYORUZ

“Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Etkili Kadınları” turunu Efes Selçuk’un ve Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün tanıtımını çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bu şekilde aslında hem Efes Selçuk’un içerisine kentin merkezine başka bir açısıyla turistlerin yoğun ilgisi oluşurken, günümüzde kadınların neler yapabildiğini de gösteren Efes Tarlası Yaşam Köyü’ndeki bu eserlerimiz de ziyarete açılmış durumda. Bunun birçok yönden faydası var. Faydaların en önemlisi de Meryem Ana ve Artemis’e ev sahipliği yapan bu kentin diğer değerlerinin de görülmesi sağlanıyor. Bu şekilde agro turizm için de Efes Selçuk’un önemli bir yere haiz olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Efes Selçuk son zamanlarda Avrupalı turistler tarafından oldukça ilgi görüyor. Hem National Geographic Dergisi’ne hem de TUI’YE, acentalarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.