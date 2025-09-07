Meram Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan tematik eğlence merkezi 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 2025 yaz tatilinde de çocukların ve ailelerin gözdesi oldu.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan tematik eğlence merkezi 80 Binde Devr-i Alem Parkı, bu yaz tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı. Türk-İslam eserlerinin minyatürlerinden tarihi şahsiyetlerin büstlerine, çocukların hayranlıkla izlediği masal kahramanlarından devasa dinozor maketlerine kadar üç farklı temayı bir araya getiren park, yaz tatili boyunca yaklaşık 200 bin ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim yaşattı.

ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASI, AİLELERİN GÜVENLİ LİMANI

Türk-İslam eserlerinin minyatürleri, tarihi şahsiyetlerin büstleri, unutulmaz masal kahramanları ve birebir ölçülerde sesli-hareketli dinozor maketleriyle donatılan park; çocuklara hayallerin ötesinde bir deneyim sunarken, aileler için de hem eğlenceli hem öğretici bir cazibe merkezi oldu.80 Binde Devr-i Alem Parkı, özellikle çocukların ilgisini çeken eşsiz konseptiyle Konya’da yaz tatilinin en çok tercih edilen mekânlarından biri haline geldi. Parkın farklı bölümleri sayesinde çocuklar bir yandan dinozorların arasına girerek tarih öncesi çağları keşfetti, bir yandan da çizgi kahramanlarla buluşarak masal dünyasının büyüsünü yaşadı.Aileler ise yeşil alanlarda, kafeterya ve dinlenme alanlarında vakit geçirerek çocuklarının eğlencesine ortak oldu. Böylece park, sadece çocuklar için değil, ailece vakit geçirilebilecek bir yaşam alanı olarak da öne çıktı.

80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın Meram’ın en özel değerlerinden biri olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, parkın gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ziyaretçilerin parkta birkaç saat içerisinde adeta bir dünya turuna çıktığını hatırlatan Başkan Kavuş; “Çocuklarımız burada öğreniyor, hayal kuruyor ve eğleniyor. Hem tarih öncesi çağları yaşıyor, hem Türk-İslam medeniyetinin en nadide eserlerini görüyor, hem de masallar diyarına yolculuk yapıyorlar. Meram Gezi Rotası’nın en dikkat çekici duraklarından biri olan bu parkımız, hem hemşehrilerimizin hem de şehrimize gelen misafirlerin de vazgeçilmez adresi haline geldi. Çocuklarımızın bu ilgi ve heyecanı ise bizlere gelecek adına büyük umut veriyor” dedi.

Meram Belediyesi’nin oluşturduğu 9 duraklı Meram Gezi Rotası’nın en önemli parçalarından biri olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, sadece Konya’nın değil, tüm bölgenin turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline geldi.