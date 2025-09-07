

Edinilen bilgiye göre Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri bir aracı durdu. Araç sürücü üzerinde kimlik olmadığı iddia etti. Bir anda aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, trafik ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgusunda Ayhan Ç.(43) olduğu belirlenirken, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve suçlunun kaçmasına yardımcı olmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK