Festivalde, Romanya’da yaşayan 19 farklı etnik topluluğun halk oyunları ve geleneksel kıyafetleri sahnelendi. Türkiye’den davet edilen İnegöl Mehter Takımı da etkinliğe renk kattı.

Dobruca’nın çok kültürlü yapısını yansıtan festival, Romanya’nın çeşitli bölgelerinden ve yurtdışından gelen toplulukların özgün gelenekleri, dansları ve etnik motifleriyle adeta kültürel bir şölen sundu.

İki gün süren etkinlikler kapsamında, Tekirgöl Botanik Bahçesi’nden Jean Constantin Açıkhava Tiyatrosu’na kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte Romen Deniz Kuvvetleri Bandosu ve Mehter Takımı sırayla marşlarını seslendirdi.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Mehter Takımı, kortej boyunca büyük beğeni topladı. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Festivalin devamında 19 etnik azınlığın temsilcileri sahne alarak dans, müzik ve kostümleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mehter Takımı ise performansıyla etkinliğe damgasını vurdu.

Büyükelçi Altan da Festivale Katıldı

Tekirgöl Belediye Başkanı Iulian Constantin Soceanu, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ve RDTB Tekirgöl Şubesi Başkanı Seriha Menseit’in katılımıyla gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da festivale katılım sağladı. Büyükelçi Altan, konuşmasında Romanya’nın çok kültürlü yapısının önemli bir zenginlik olduğunu, Türk ve Tatar Türklerinin hem Romen olmakla, hem de köklerinin Türk olmasıyla gurur duyduklarını ifade etti, bu barış ve hoşgörü ortamını sağladığı için Romanya devletine teşekkürlerini iletti.

Festivale ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı Romanya Direktörü Alparslan Ateş, TİKA Bükreş Koordinatörü Salih Yürç ve Köstence Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ataşesi Orhan İşler de katılım sağladı.

Tatar Türkü opera sanatçısı Melek Daiana Gavrilescu’ya Büyükelçi Altan’dan Sürpriz: TİKA’nın kurduğu müzik sınıfına Dobruca Bülbülü Kadriye Nurmambet’in İsmi Verilecek

Tatar Türkü opera sanatçısı Melek Daiana Gavrilescu de, “Mehtap” korosuyla birlikte gecede sahne alan isimler arasındaydı. Dobruca Bülbülü olarak bilinen, 2023 yılında vefat eden Kadriye Nurmambet’in kızı Melek Daiana Gavrilescu’ya teşekkür belgesini Büyükelçi Altan takdim etti. Altan, TİKA tarafından Mecidiye’deki Kemal Atatürk Koleji’nde kurulan müzik sınıfına Kadriye Nurmambet’in isminin verileceğini açıkladı. Melek Hanım, gözyaşları içinde Büyükelçiye teşekkürlerini iletti.