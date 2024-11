AK Parti Orhangazi İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yaptığı konuşmada AK Parti’nin 23 yıl önce kurulduğunu ve 1 yıl sonra iktidara geldiğini hatırlatarak, "22 yılda 19 seçim yapıp da, bunun 3’ü referandumdur, yüzde 50’den fazla oy gerektirir, hepsini kazanan hareketin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın hareketinin kadrosu işte burada Orhangazi. İnanılmaz başarı, tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ama hep birlikte başardığımız işlere de bakınca gerçekten her bir çabamızın karşılığını bu millet bize verdi. Biz de aldığımız emaneti Ankara’ya gittiğimiz zaman orada öyle muhtıra verdiler, önümüzü kestiler, yan yoldan önümüze çıktılar diye bırakmadık. Önceki dönemler gibi çekip gitmedik ve hep birlikte karşı durduk. Siz arkamızda Uludağ gibi durdunuz, Recep Tayyip Erdoğan da önümüzde dik duran ve diklenmeyen, onurlu bir lider olarak yoluna devam etti. Kadrosu da onunla birlikte hareket etti ve bütün muhtıralar, yol kesmeler, sokak hareketlerini, terör eylemlerini layık oldukları yere gömdük ve yolumuza devam ettik" dedi.



"Biz 85 milyonun memnuniyetini esas alan politikalarla buraya kadar geldik"

Geçmişte görev almış, seçilmiş partilileri ‘eski, önceki dönem’ şeklinde ifade etmediğini söyleyen Ala, "Bir kere mahalle başkanıysa her zaman mahalle başkanıdır, bir kere sandık başkanlığı yapmışsa her zaman sandık başkanıdır" dedi. Ala, "Benim ricam, özel istirhamımdır. Kurulduğu günden bugüne ne kadar görev almış arkadaşımız varsa, hangi kademede olursa olsun tabanı olabildiğince genişletmek için herkesi kucaklayalım. Hiç kimseyi dışlamayan bir politika izlemek boynumuzun borcudur. Çünkü bize bizim milletimizin desteğinden ve onun iradesinden daha sağlam, daha güçlü, daha derin bir kaynağımız yok. Bununla da neler başardığımıza tarih şahit oldu. Görev alan arkadaşlarımıza söylüyorum, lütfen sokakta karşılaştığımız vatandaşlarımız ya AK Parti’ye oy vermiş insanlardır ya da AK Parti’ye oy vermesi için beraber çalışmamız gereken arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimizdir. Hangi partiye ait olursa olsun, bu anlayış içerisinde hareket etmeliyiz. Çünkü biz 85 milyonun memnuniyetini esas alan politikalarla buraya kadar geldik. Oy verelerin oyunu aldık, oy vermeyenlerin de rızasını aldık. Ama şimdi sorumluluk alanlarımız Türkiye sınırlarının dışında. Daha çok, daha büyük. Birçok hadise meydana geliyor, onlar için de yapmamız gereken çok şey var. Bu bakımdan bunları hiç unutmadan AK Partili olmanın çok büyük sorumluluk gerektirdiğini de hiç unutmadan yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Efkan Ala, 22 yılda ilk önce siyaseti özgürleştirdiklerini, siyasetin vesayetten kurtulduğunu söyleyerek, "Siyasetçi bir şey derdi, ondan sonra herkes MGK ne söyleyecek, genelkurmay başkanı ne açıklama yapacak diye beklerdi. Şimdi böyle bir kaygı, böyle bir soru işareti kimsenin kafasında var mı? Genelkurmay başkanı nereye bağlı, Milli Savunma Bakanlığına bağlı. Ne yapıyoruz? Dünyanın 16 ülkesinde, başka bölgelerde, Kuzey Afrika’da, Somali’de, Balkanlar’da, Orta Doğu’da ülkelerin huzur ve güvenine katkıda bulunuyoruz. Bunu neyle sağladık. Allah aşkına bunu sağlayan iradenin altında sizin çalışmalarınız var. Onun için hepinize teşekkür etmek istiyorum, çünkü sizsiniz sahibi. Siz o gücü vermeseniz biz onları yapamazdık. Cumhurbaşkanımız da o dirayeti sizden aldığı güçle gösteriyor ve bunları sağladık. Ordumuz da başarılı, siyasetimiz de başarılı, milletimiz de huzur içerisinde" dedi.



"Herkesin durumu çok daha iyi olacak"

Vatandaşların ekonomik durumunun daha iyi olması için çalıştıklarını ifade eden Ala, "Şimdi de ekonomik programımızı koyduk yürürlüğe. Dün uluslararası kuruluşlar notumuzu, yani Türkiye’de doğru bir politika uygulanıyor, iyiye gidiyor, daha iyi olacak diye notları arttırdı. Onun için merak etmeyin, vatandaşımız sorarsa şunu söyleyin rahatlıkla; ‘Kardeşim hedefimiz Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en müreffeh 10 ülkesi arasına sokmaktır. Doğru yolda ilerliyoruz, bunu başaracağız. Herkesin durumu çok daha iyi olacak. Bunu bilelim, bunun için çalışıyoruz" dedi.



"Savunma sanayisinde rüya gibi işler başardık"

Birçok alanda inanılmaz başarılar elde edildiğini dile getiren Ala, "İşte savunma sanayisinde parasını verdiğimiz halde alamadığımız İHA-SİHA’yı biz yapıyoruz, şimdi de milyarlarca dolarlık ihracat yapıyoruz. Savunma sanayisi, savaş ekipmanı satıyoruz. Bunlar daha rüya gibiydi. Bunları biz yaparız. İçeride birçok şeyi de daha iyiye götüreceğiz. Ara sıra sıkıntılar oluyor, biz onları görmüyor değiliz. AK Parti’nin özelliği problemleri görerek, çözerek, söyleyerek üzerine gidip onu çözmesindedir. Özelliği budur, biz problemleri ertelemeyiz. Biz problemleri görmemezlikten gelmeyiz. Kimsenin inancıyla, düşüncesiyle de işimiz olmaz, onu da düşman görmeyiz ama biz inancımıza, düşüncemize müdahale ettirmeyiz" dedi.



"Onlara tarihi biz öğreteceğiz"

İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı soykırımına değinen Ala, şunları söyledi:

"Etrafımızı görüyorsunuz, önceden büyük problemler, iç kargaşa vardı, şimdi savaş var. Şimdi İsrail denen bir haydut yönetimi orada kardeşlerimizi Gazze’de diri diri öldürüyor. Yani çeviriyor etrafını, ablukaya alıyor, öldüremediklerini açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan öldürüyor. Bir vahşet yaşanıyor. Dünyada da sistem çöktü. Birleşmiş Milletler, bilmem uluslararası kuruluşlar hiçbirisi kıpırdayamıyor. Çünkü büyük güçler de arkasında. O zaman Türkiye’nin, buranın adı Orhangazi. Orhangazilerin, Osmangazilerin, Yıldırımlıların yaşadığı, başkent yaptığı bir mekanda konuşuyoruz, onun için bunları inkar edemeyiz. Onların bize yüklediği bir misyon var, onların kurduğu devlet şimdi bu alçaklıkları yapan, bu haydutların arkaları, İspanya’da zulum altındayken kapılarını açtı ve buraya kabul etti. Biz böyle bir milletin torunlarıyız. Bu bize büyük bir sorumluluk getiriyor. Anlaşılan güzel öğrenememişler ama öğretecek olan millet yine biziz, gerçekten biziz. O bakımdan en yüksek sesle itirazımızı dile getiriyoruz. Çünkü biz güç elimize geçtiğinde adaletle onu dengeleyen bir milletiz. Zulmü her zaman alnını karışlayarak defeden bir milletiz. En güçlü olduğumuz zaman zulmetmemiş, adaletle yeryüzünü yönetmişiz. Üç kıtada hakimken, üç kıtayı yönetmiş bir milletin torunlarıyız. Bu bize aynı zamanda bir sorumluluk yüklüyor. Palandöken kadar gurur ama Uludağ kadar sorumluluk yüklüyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA