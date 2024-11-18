AK Parti Genel Başkan Vekili, İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, yıllar önce mezun olduğu Erzurum İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Hatıralarını yenileyen Ala, kayıt defterini görünce duygulu anlar yaşadı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzurum’a gelen ala, Erzurum Valiliğini ziyaretinin ardından kendisinin de mezun olduğu İmam hatip Lisesine geçti. Ala kendisini yıllar öncesine götüren bir sürpriz ile karşılaştı. Okul arşivinde yer alan ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar ona eski dostluklarını ve öğrencilik anılarını hatırlattı. Eski fotoğrafları incelerken zaman zaman duygulandığı görülen Efkan Ala, 1983 yılında mezun olduğu okuldaki öğretmenleri ve arkadaşlarıyla geçirdiği günleri anlattı.

Ziyaret sırasında Okul Müdürü M. Zeki Korkmaz ve öğrencilerle bir araya gelen Ala, gençlere eğitimin öneminden bahsederek onlara hayallerini gerçekleştirme konusunda cesaret verdi. Hatıra fotoğrafı çektiren Ala, öğrencilere kalem dağıttı.

Ala’ya ziyareti sırasında kendisine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.