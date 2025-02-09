Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sık sık deprem riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bugün ise Ege Denizi'nde birkaç orta büyüklükte deprem meydana geldi. Ancak, Türkiye'nin kara bölgelerinde büyük bir şiddetli deprem yaşanmadı.

EGE DENİZİ'NDE GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

Bugün (8 Şubat 2025), Ege Denizi'nde sırasıyla şu depremler meydana geldi:

12:00'de 4.8 büyüklüğünde deprem,

11:36'da 4.4 büyüklüğünde deprem,

11:28'de 3.5 büyüklüğünde deprem,

11:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem.

Bu depremler, özellikle Ege Bölgesi'nde hafif bir şekilde hissedildi.

BÜYÜK BİR DEPREM OLMADI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), yaptığı açıklamada Türkiye genelinde büyük bir şiddetli deprem olmadığını ifade etti. Ege Denizi'nde gerçekleşen depremler orta büyüklükte olup, büyük bir can ve mal kaybına yol açmadı.