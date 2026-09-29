İnegöllü İş İnsanı Serdar Yiğit, Yusuf Sert ve Ogün Şencan’ın Beyaz Liste ile yarışacağı Makine Metal ve İmalat Sanayi komitesi, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri 10 projeyi gazetemizle paylaştı.

Meclis Üyesi Adayı Serdar Yiğit, İnegöl ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın (İTSO) gelişen ve büyüyen İnegöl’ün yenilenen ihtiyaçlarına cevap verebilecek alt yapı ve donanıma sahip olduğunu söyledi.

Yiğit yaptığı açıklamada iş dünyası ve 6 mühendisin katılımı ile komite oluşturduklarını İnegöl’e büyük değer katacak fikirler oluştuğunu ifade etti.

10 PROJEYLE YENİ DÖNEM

Meclis Üyesi Adayı Serdar Yiğit, Beyaz Liste olarak hazırladıkları 10 projeyi ise şu şekilde açıkladı.

1. Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi

2. Üye iletişim merkezi

3. İhracata İlk Adım Programı

4. Makine–Metal B2B Günleri

5. Üyeden Üyeye Ticaret Ağı

6. Enerji ve GES Çalışma Masası

7. Ortak Test–Ölçüm ve Kalite Merkezi

8. Dijital ve Robotik Dönüşüm Programı

9. Makine–Metal Sektör Raporu

10. İnegöl Makine–Metal Fuar ve Tanıtım Projesi