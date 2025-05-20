YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ege Üniversitesi’nin 70. yıl etkinlikleri kapsamında yeni ameliyathane merkezinin açılışını yaptı ve 70. Yıl Anıtı’nı törenle açtı. Üniversite, sağlıkta mükemmeliyet merkezleri kurmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Ege Üniversitesi, 70. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yeni Merkezi Ameliyathane’nin açılışını gerçekleştirdi.

Mevcut yatak kapasitesini dört kat artıracak ve aynı anda 70 kişinin ameliyat olabilmesine olanak sağlayacak merkezin hayırlı olmasını dileyen Özvar, yoğun bakım üniteleri ile ameliyathaneleri de gezdi.

SAĞLIKTA MÜKEMMELİYET HEDEFİ

YÖK Başkanı Özvar, Ege Üniversitesi’nde başta kalp sağlığı olmak üzere, Türkiye ve yurt dışına hizmet verecek sağlık mükemmeliyet merkezleri kurulacağını açıkladı.

Öte yandan 1955’te kurulan, İzmir’in ilk, Türkiye’nin ise 4. üniversitesi olan Ege Üniversitesi’nin 70. yıl etkinlikleri kapsamında, 70. Yıl Anıtı’nın açılışı da yapıldı.

Etkinlikler, bando ve mızıka eşliğinde öğrenciler, akademisyenler ve idari personelin katıldığı keyifli bir yürüyüşle renklendi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesi’nin köklü geçmişine vurgu yaparak, üniversitenin bilim ve sağlık alanındaki katkılarının artarak devam edeceğini belirtti.