Egenin köyleri, İzmir ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi üzerinde bulunan köylerdir. Sessiz, sakin ve derinden derine keyifle yaşamaya müsait olan bu köylerin bazıları buram buram kokusuyla denizin sınırında, bazıları ise Ege’nin uçsuz bucaksız yerlerindedir. Normal şartlarda Ege bölgesinde Egenin köyü olarak tanımladığımız yüzden fazla köy vardır.

Bu bölgede bulunan köyler diğer bölgelerden farklı, neşelidir. Egenin köyleri arasında en iyisi olarak seçtiklerimizi sizler için listeleyeceğiz. Aralarında olmayan belki gidip görmeye değer bir çok köy daha olsa’da, Ege‘deki saklı cennet gibi olan köyler sırt çantanızı alıp evinizi taşımak için değer niteliktedir. Saklı cennet gibi dediğimiz bu köyler insanlar tarafından henüz keşfedilmediği için çok fazla turist yoktur. Dolayısıyla köyler kalabalık olmadığı için eğer sizi bir kaç günlüğüne evinde misafir etmeyi kabul eden bir misafirperver egeli aile bulursanız tadından yenmez.

1.Barbaros Köyü / Urla

Ege bölgesinde gezmek için inanılmaz bir yer. Barbaros köyü İzmir’in Urla ilçesindedir. Bölgenin en mütevazi ve gezmeye uygun olan köylerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. İzmir merkez’den 1.5 saatlik yolculuğun sonunda köye varırken girişte Çanakkale şehitlerinin anısına dikilmiş kabirler ve anıtları göreceksiniz. Girişten girdiğinizde köyün içinde misafirperver insanların olduğu şirin evlerle karşılaşacaksınız. Bu evlerin kapısına gidip kapıyı tıklatmak’tan korkmayın, zira köydeki herkes misafire açıktır. Egenin köyleri arasında en mütevazi köydür. Evlerden bazıları sadece buraya gelen turistler için yemek hazırlamakta ve ücretle ev yemeği sunmaktadır. Annenizin eli değmiş gibi tat alacağınız yemekler birde ev ortamında önünüze getirildiği için dünya üzerindeki tüm restoran yemeklerinden farklıdır.

2.Şirince Köyü / Selçuk

Türkiye‘nin turizm açısından en önemli köylerinden bir tanesidir. İzmir şehrinin Selçuk ilçesinde bulunmaktadır. Ege köylerinin beyaz köşkü olarak bilinir. İnsanın baktıkça içini açan ve bir aile kurup yaşama sevincini tekrar getiren türden beyaz evlere sahiptir. Yunan adalarındaki evlere benzer bir varyasyon ile yapılmışlardır. Özellikle akşam saatlerinde Ege Denizinden çıkartılan taze balıklar ile kuytu köşedeki balıkçı dükkanlarının birinde akşam yemeği yemek kadar mükemmel bir his yoktur. İşlek olan sokakların dükkanlar eşliğinde ışıltılı lambalar ile aydınlatılması’da o sokaklarda ömür geçirmeyi bir hayli kolaylaştırıyor. Şirince Köyü, Ege köylerinin farklı hikayeye sahip nadir köylerindendir.

3.Nesin Matematik Köyü / Şirince

Adı biraz ilginç geldi değil mi ? Emin olun köydekilerin yaşantısı’da bir o kadar ilginç. Nesin Matematik Köyü Ege köyleri arasında en ilginç köy diyebiliriz. Matematik profesörlerinin, öğretmenlerinin ve canla başla öğrenmek isteyenlerin yaşadığı bir köy. Gerçekten’de adının hakkını veren bu köy çok sakin bir yer olduğu için belkide buraları gezerken ilham gelebilir. Dağlık taşlık alanların arasında 80 dönümlük araziye kurulan bu yerin halk sadece %20’sini oluşturmaktadır. Geri kalan %80’lik kısmı zeytin tarlalarından oluşuyor. Ege Bölgesi’nin zeytin konusunda ne kadar ileri bir tarım uyguladığını biliyoruz, bu köyde’de ihracat ve kendi geçimini sağlamak için yegane zeytin tarlaları bulunmaktadır. Ayrıca Şirince Köyü’ne 15 dakikalık mesafede olduğu için hemen altına yazmak istedik, ikisini birden ziyaret edebilirsiniz.

4.Mazıköy / Bodrum

Muğla’nın Bodrum ilçesinin köşe yerinde olduğu için turistler tarafından hak ettiği ilgiyi görmüyor. Lakin buranın manzarası, daha önce balta girmemiş bitki örtüsü ve tertemiz doğası mutlaka zaman geçirmeniz gereken türden. Ege’nin köylerine Muğla’daki Mazıköy ile devam ederken, el değmemiş bir tarih olan Gözyaşı Kayasını’da ziyaret edip binlerce yıl öncesine gitmeyi unutmayınız. Narin gözüken taştan evleri ile dar sokaklarından geçerken büyük bir haz alacaksınız. Gezmek, yeni adaları ve insanların yaşadığı küçük ve şirin yerleri keşfetmek isteyen kişiler için ideal bir köydür.

5.Sığacık / Seferihisar

Limandaki teknelerin dahi sessiz sedasız sağa sola gittiği bu yerde deşarj olmak çok basittir. Sığacık, Ege köyleri arasında en sakin köy ünvanını alabilir. İstanbul veya Ankara gibi karmaşası bol, kalabalık şehirlerde yaşıyorsanız buraya geldiğinizde sessizliğinden dolayı afallayabilirsiniz. Çocuk parklarında, eğlence alanlarında ve bazı mekanlar dışında son derece sessizlik hakimdir buraya. Manzarasına doyamayacağınız plajları, yüzmekten kendinizi alı koyamayacağınız denizi ile geniş ailelerin veya biraz yalnız kalmak isteyenlerin bir numaralı adresidir. Muğla’nın kemik kitlesi burada yaşamaktadır. Bu sebepten dolayı restoran ve dükkanlarda şehrin yöresel yemeklerini rahatça tadabilirsiniz.

6.Fındıklı Köyü

Koyu mavi denizi ile sahil kumlarının beyaza çalan rengi köy ahalisinin yaşama sebebi olmalı. Yunan mitoloji filmlerindeki saklı cennet yerlerine benzer, Bodrum’un Ölüdeniz manzarasını andıran bir köydür Fındıklı Köyü. Çanakkale şehrinde yer alan Fındıklı Köyünde buradaki insanların ateş ihtiyacı için kullandıkları kömürün gemilerle gelmesi için bir liman yapılmıştır. Yapılan kömür limanı köyde gezip görmeniz gereken yerlerden önde gelmektedir. Denize girmek için fazla zorlu bir patika olsa’da Doğu ve Batı kesimindeki dağ yürüyüşüne elverişli eğimli yamaçlarında parkur yapabilirsiniz.

7.Kapıkırı Köyü

Ege köylerinin en büyük gölüne sahip Kapıkırı Köyü, tarihi antik kenti ile buram buram geçmiş kokuyor. Kendinizi mükemmel doğanın içinde kaybedeceksiniz, çünkü burası fabrikasyon ve endüstrinin dokunmadığı nadir köylerden. Etrafta serbestçe dolaşan tavuklar, inekler ve bir sürü büyükbaş hayvanları görmeniz an meselesi olan bu yerde Bafa Gölü oldukça meşhurdur. Gölün çevresine bir tabiat parkı yapan belediye güzel bir işçilik ile insanları güvende tutmaktadır. Doğada parkur yaparken sıkıldığınız anda karşınıza Heraklia Antik Kenti çıkacaktır. İnsanlık tarihi burada çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Kapıkırı Köyü’nü Bafa Gölü etrafında parkur yaparak gezerken burada yaşayan eski insanların inanışlarına göre gömüldükleri anıt mezarları görebiliyorsunuz. Esrarengiz ve bulmaca içeren bir çok nüansı içinde barındırıyor.

8.Kayaköy / Muğla

Muğla köyleri arasında tarihi içinize dokunacak köylerden biridir. Yüzlerce yıllık tarihi ile kendine has gelenek ve görenekleri oldukça dikkat çekmektedir Kayaköy’ün. Burada Osmanlı zamanından bu yana yaşayan Rumlar üstün mimarisi ile yaptıkları evler ile Kayaköy köyü’nü şahane bir manzarayla kaplamıştır. Rumların yapıp yüz yıllarca içinde yaşadığı bu köyleri görmek için Türkler başta olmak üzere turistler gelse’de maalesef çevresinde kalacak bir yer olmadığı için günübirlik gitmektedirler. Halbuki otel ve kalacak bir yer olsa düzenli bir turizm yeri olacağı çok bellidir. Türkler ve Yunanlılar burada bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı için 1988 yılında Barış ve Dostluk köyü ünvanını almaya layık görülmüştür.

9.Mordoğan / Karaburun

Annelerimizin evde özenle sulayıp büyüttüğü Nergis çiçeğinin olduğu yerdir Mordoğan. Ege köylerinde efsaneler konu olan Mordoğan köyü, çok fazla yazlık içermektedir. İzmir köylerinden Karaburun ilçesindeki en önemli köydür. Burada 1400 tarihinde Emirdoğan beyliği yaşamaktaydı. Beyliğin kitaplarında yazdığına göre burada gün doğumu sabahleyin güneş doğarken mor renginde doğarmış. Belki okurken inanması güç olsa’da Mordoğan’a geldiğinizde muazzam mor çiçeklerin ve bahçelerin arasında kaybolurken inanmaya başlayacaksınız. 7 asır boyunca süre gelen ve hala devam eden Türklüğü ile Mordoğan’da tarihi cami ve bir çok tarihi eser bulunmaktadır. Gerçekten muazzam bir köyü ziyaret etmek istiyorsanız bu kavram her ne kadar göreceli olsa’da orası Mordoğan köyüdür.

10.Germiyan Köyü / Çeşme

Tarih 1986 yılını gösterirken Germiyan Köyünde İzmir belediyesinin’de katkılarıyla bu köyde yavaş gıda ve yavaş yaşam ilan edilmiştir. Yemeklerin ve yaşamın yavaş ve olabildiğinin en sağlıklı şeklinde olduğu Germiyan Köyü, Egenin köylerini gezerken ilginiz çekebilecek köylerden. Evlerin duvarlarında grafiti yapılmış ve çok hoş duruyor. Yavaş yaşamı sembolize eden grafitiler aslında Ege’nin saklı köylerindeki yaşamı simgeliyor. Köyde yaşayan herkes tarla ekip biçme konusunda çok bilgilidir. Zaten eğer bu konuda bilgili olmasalardı yavaş yaşamı hayatlarına ideal olarak alamazlardı. Germiyan Köyünde yapılan tüm yemekler hemen arka bahçesinde yada birkaç metre ötesindeki tarlalardan gelen ham maddeler ile yapılmaktadır. Burada yetişmeyen bir bitki türü yada besinin yemeği yapılmıyor. Son derece doğal bir ortamda insanlar sağlıklı bir yaşam sürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tamamen kendi ürünleri olan Ekşi mayalı ekmekte bu köyün cabasıdır.

11.Akyaka Köyü / Ula

Muğla’nın Ula ilçesindeki Akyaka Köyü’de Ege bölgesindeki köyler arasında mutlaka gezmeniz gerekenlerden bir tanesidir. Akyaka Köyü, yemyeşil bir bitki örtüsüne sahip olduğu için doğayı sevenlerin Ege’deki bir numaralı adresidir. Yeşilin koyu tonlarından açık tonlarına kadar her bitkinin gölün ve denizin etrafını sardığı bu yerde konaklama imkanları’da bir hayli fazla. Doğa ile iç içe otellerinde bir kaç günlüğüne köy havasını tada tada konaklama imkanı veriyorlar. 2010 yılında en sakin belde ünvanını aldı fakat turizmin burada gelişmesi sebebiyle ünvanını kaptırmıştır. Akyaka Köyünde turizm gelişmiş olduğu için sörf ve benzeri su sporları için çok elverişlidir. Profesyonel eğitmen kadroları ve kurslarını burada rahatlıkla bulup birkaç günlük eğitimini alıp su sporlarıyla eğlenebilirsiniz.

12.Birgi Köyü / Ödemiş

Sadece Ege’nin değil belkide Türkiye’nin en iyi köylerinden bir tanesidir. Birgi Köyü, binlerce yıllık insanlık tarihi ile günümüze kadar hiç boş kalmamıştır. Şuanda rengarenk sokakları, tarihin bu zamana kadar getirmiş olduğu nostaljik yapıtları ve kendine has kültürü ile gezmeye doyamayacağınız bir köydür. Ödemiş’te bulunan Birgi köyü en çok turizm alan 10 beldeden biridir. Özellikle İslam dinini kabul ettikten sonra Osmanlı’dan kalma dini eserler oldukça fazladır. Çakırağa konağı, Şeyh Muhiddin hamamı gibi gezilecek bir çok yeri’de mevcuttur.

13.Kozbeyli Köyü / Foça

Kahve kokusunu sevenler için mutlaka gidilmesi gereken bir adrestir Kozbeyli Köyü. İzmir’in Foça ilçesine 20 dakika mesafede olan Kozbeyli Köyü, kahvesi ile tanınıyor. Meşhur dibek kahvesi buradan çıkmış ve tüm ülke tarafından sevilmiştir. Odun ve kömür ateşi ile tamamen doğal pişirilip yapılan kahve kahvaltılarda dahi olmazsa olmazdır. Eski görünümlü taş evleri ve dağ yamacının üstünde tarlaya sahip içinde çobanların olduğu odun evleri ile gerçek bir köy havası veriyor. Zeytin tarlası sayesinde üretim çok fazla olduğu için marketlere gelen doğal zeytinyağı’da Kozbeyli Köyünden gelmektedir.

14.Bozüyük Köyü / Yatağan

Zeytin bahçelerinin arasında, gizli saklı cennet gibi bir köy. Bozüyük Köyü bir çok filme konu olmuş doğası ile tanınmaktadır. Köyün el değmemiş manzarası sayesinde dizi ve film çekimlerinde özellikle’de yaz mevsiminde çok rağbet görmektedir. Birden fazla aşk dizisinin geçtiği yerde mütevazi dükkanlardan birinde sevdiklerinizle oturup akşama kadar muhabbet edebilirsiniz. Bazı dükkanlar doğayla o kadar iç içe tasarlanmış ki sandalyeler suyun içinde ayaklarınız suya basıyor. Aynı zamanda yanınızda ördek ve kuğu geçip gitmekte. Bozüyük köyündeki mekanlarda instagrama fotoğraf atmak için inanılmaz güzellikte yerler bulunmaktadır.

15.Zeytinli / Edremit

Bir çoğunuz etkinlik ve organizasyonlar ile bu köyü tanıyordur. Adının gerçekten hakkını vererek Türkiye’nin zeytin ihracatına zeytin tarımı sayesinde önemli bir katkıda bulunmaktadır. Balıkesir’de yaz mevsimi İstanbul’a yakınlığı sebebiyle güzelliğine bir kaç saatlik yolculuğun sonunda rahatça ulaşılmasından dolayı çok rağbet görmektedir. İstanbul’daki genç nüfus buraya yaz mevsiminde gerçekleştirilen Rock Festivali ve ünlü sanatçıların sahne aldığı festivaller sayesinde gelmektedir. İstanbul’a yakın mesafede olması sebebiyle resmen bu kalabalık şehrin eğlenme üssü haline gelmiştir. Bir haftaya kadar uzayan festivallerin başkentidir. Çokta geçmişe uzanan bir tarihi olmasa’da zeytin tarımı en ileride olan yerdir. Bunun getirisi olarak açılan pazarlar ve dükkanlar %70 zeytin ağırlıklıdır. Zeytinli Köyü’nün sokaklarında gezerken her yerden doğal zeytinyağı satın alabilir ve evinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

16.Ayvacık Köyü / Turgutlu

Manisa’nın koyu yeşil ağaçları arasında Ayvacık Köyü Manisa yöresine has özellikleri taşımaktadır. Köyde 6 kuşak boyunca hiç bozulmayan gelenekler hala devam etmektedir. Buraya geldiğinizde Ege bölgesinin köylerinde nasıl yaşamlar sürülüyor en ince detayına kadar öğrenebilirsiniz. Manisa’ya has köyün 1 kilometre ötesinde yetişen yemeye elverişli besinler köylüler tarafından toplanmaktadır. Besin ihtiyacı hem köydeki pazarlardan hemde çevrede yapılan tarımın ihracat sonrası karşılanmaktadır. Manisa’nın önemli köyü olan Ayvacık Köyünde turizm olmadığı için misafirperver bir evde kalırsanız kendinizi dahada oranın yerlisi gibi hissedebilirsiniz.

17.Yeniçarohori Köyü / Ayvalık

Balıkesir’in önde gelen muhteşem köylerinden biridir. “Yeniçarohori” yani bir diğer deyişle Küçükköy / Ayvalık olan ismi ile farklı bir anlam katmaktadır. Halk arasında sanat köyü olarak’ta bilinen bu yer gerçekten yaşamak için seçeceğiniz ilk sıradaki köylerden biri olmalı. Yeniçarohori köyü 20 yıl önce yavaş yaşam ve yavaş yemek adı altında diğer Ege köyleri gibi anılmaktadır. Her duvarında, evinde ve bahçesinde sanatı sembol olarak gösteren resimler ve grafitiler yapılmıştır. Renkli kişiliği ve misafirperver anlayışı ile Yeniçarohori köyü sakinleri burada yaşamın çok ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Doğa ile iç içe olmayı, sağlığı ve uzun yaşamayı hedef alan köyün tüm sakinleri aynı görüşte. Köy halkının büyük bir bölümü sanata yatkın ve ömrünü sanat uğruna geçirmiş insanlar. Dolayısıyla Küçükköy’de her sokak başında tecrübesini ve sanatını konuşturduğu eserleri topladığı dükkanda oturup çay içen yaşlı amcaları bulabilirsiniz. Sanki hayatın bir çok şeyini yaşamış ve hayalindeki dükkanı açıp sessiz sedasız bir köyde dinleniyormuş gibi dururlar.

18.Kaplan Köyü / Tire

İzmir’in ilçesi olan Tire’de bulunmaktadır. Kaplan Köyü, yakın Türk tarihini günümüzde hala taşıyan nadir Ege köylerinden biridir. Osmanlı ve Selçuklu zamanından kalma mimari eserlerini görmek için gelen turistler burada binleri aşmaktadır. Belli bir zamandan sonra 2014 yılında turizm Kaplan Köyünde daha’da gelişerek önemli bir hale gelmiştir. Köyün eğimli bir yamaç üzerinde olmasından dolayı yamacın zirvesine çıkabilirsiniz. Zirvesine çıktığınızda bütün Tire ilçesini görebileceğiniz bir yerde oluyorsunuz. Metrelerce öteden çarpık kentleşmiş olan bölgeyi görürken, birde yanı başınızdaki Kaplan Köyü’ne baktığınızda aradaki şehir ve köy kesimi farkını anlayabiliyor ve farklı bir bakış açısı kazanıyorsunuz.

19.Adatepe Köyü / Ayvacık

Geldik son ve en popüler köyümüze. İstanbul’a oldukça yakın olan Çanakkale’de yer alan bu köy Egenin köyleri arasındaki en popüler köydür. Her yıl binlerce turistin gezip görmek için geldiği köyde gelen herkes burada yaşamak ve hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor. Evet, herkes gibi Ege’nin bu saklı cennet misali köylerinin güzel olduğunu düşünüyoruz fakat buralara yerleşmek o kadar kolay değil. Sadece para anlamında değil birde köy usulüne ve Egenin köy kültürüne ayak uydurmanız gerekmektedir. Adatepe Köyü’de bunlardan bir tanesidir. Kalabalık şehir merkezlerinden, hazır gıdalardan ve her şeyin hazır olduğu yerlerden gelen insanlar bir anda köy ortamına ayak uyduramıyor ve vazgeçiyorlar. Ama buralara günü birlik gelip denizinde yüzüp birde sokaklarında parkur yaptığınızda unutamayacağınız güzellikte bir gün geçirmiş oluyorsunuz. Bizce Egenin köyleri, neşeli insanlar, huzurlu ve sağlıklı bir yaşamdan ibaret. Burada mutluluğun sırrı sadece doğanın verdiği manzarası değil, yaşamayı bilen bir insan olmaktır. Turizm Adatepe Köyünde çok gelişmiş olduğu için burada 300 TL ve 450 TL arasında günlük kiralık ev tutarak rahatlıkla tatilinizi geçirebilirsiniz. Sahil beachleri ve deniz manzarası olan bir çok ev bulunmaktadır.