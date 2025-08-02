Kayseri’nin Talas ilçesindeki Model Uçak Pisti’nde eğitim amacıyla fırlatılan bir roket, Akçakaya Mahallesi'nde yaşlı bir çiftin evine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede roketin eğitim amaçlı ve patlayıcı içermediği belirlendi. Olayda kimsenin yaralanmaması ise derin bir nefes aldırdı.

"Dışarda geziyorduk, kimseye zarar gelmedi"

Olayı anlatan ev sahibi Zeki Aktaş, "Bahçede geziyorduk. Büyük bir ses geldi. Roket çatıya düşmüş. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Mahallemize yakın bir alanda uçak pisti var. Oradan fırlatmışlar. O da arıza verdiği için bizim çatıya düşmüş. Dediğim gibi biz dışarda geziyorduk, kimseye bir zarar gelmedi. Atana, bir dahakine dikkatli atmasını söyledim. O da ’tamam’ dedi" diye konuştu.

Olayda mağdur olan Zeki Aktaş, roketi fırlatan öğrenciden şikayetçi olmadı.