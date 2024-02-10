Bursa'nın İnegöl ilçesinde BUSKİ'ye ait kamyonet ile otomobilin karıştığı kaza da 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde ehliyet sınavına giren sürücü adayı Sibel A. (32) yönetimindeki 16 PD 403 plakalı otomobile, arkasından seyir halinde olan Fatih A. (26) yönetimindeki BUSKİ'ye ait 16 FH 2053 plakalı kamyonet iddiaya göre sürücünün gözünün kararması üzerine arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü adayı ile otomobilde bulunan sınav gözetmeni Mustafa A. (45), Ramazan A. (46) ile kurs görevlisi Fatma A. (45) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MURAT AVCI