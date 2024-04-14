Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaçmaya çalışırken kaza yaptı.

Bandırma, Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayda özel bir şirkete ait 10 AFC 147 plakalı aracı kullanan sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Paniğe kapılıp geri geri gitmeye çalışan sürücü, park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza sonucu her iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından polis ekipleri olaya müdahale etti. Yapılan inceleme sonucu sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda alkol kontrolü de yapan ekipler, sürücünün alkolsüz olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.