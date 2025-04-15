Eker Süt Ürünleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Otizm Farkındalık Ayı olan nisan ayında ürün ambalajlarında özel tasarımlara yer veriyor. Otizm konusunda farkındalık oluşturmayı ve otizmli bireylerin iş hayatındaki varlığına dikkat çekmeyi hedefleyen ambalajlarda; "Bu ürünün sofranıza ulaşmasında otizmli çalışanlarımızın da emeği var. İyi ki var" mesajına yer veriliyor. Mesajın hemen altında ise sosyal medyada otizm ile ilgili paylaşımlarda sıkça kullanılan ’OtizmeKırmızıIşıkYak’ mottosu bulunuyor.

Tüketiciler, Otizm Farkındalık Ayı boyunca; Ayran (1000ml), Süzme Yoğurt (900g), Kova Yoğurt (2000g), Efsane Yoğurt (750g) ve Bardak Ayran (300ml) gibi ürün seçeneklerini özel temalı ambalajlarla alarak, otizm konusunda oluşturulan farkındalığın bir parçası olabiliyor.

İş modeli ile fırsat eşitliği sağlıyor

Marka, 2018 yılından bu yana Tohum Otizm Vakfı’nın danışmanlığında yürüttüğü "Otizmli Bireyler İş Gücünde" modeliyle 13 otizmli bireyin iş hayatına katılımını destekleyerek fırsat eşitliği sağlıyor. Otizmli bireylerin iş hayatına dahil olmalarını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen yenilikçi istihdam modelinde her üç otizmli gence bir iş koçu iş başında destek veriyor.

Eker, "Otizmli Bireyler İş Gücünde" modelini geliştirmenin yanı sıra, bu alandaki uzmanlığını ve deneyimlerini diğer şirketler ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşarak modelin yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Şu anda Eker dışında yedi farklı firmada daha destekli istihdam modeli uygulanıyor. Eker, bu modelin yaygınlaşmasıyla Türkiye’deki otizmli bireylerin iş hayatına entegrasyonunun önemli ölçüde artacağını öngörüyor.