Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir gece yaşattı. Amerika konserinin ardından ayağının tozuyla Bursa’da sahne alan Uzunlar, ‘Müziğimizi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz’ dedi.

Kemençe ile gerçekleştirdiği performanslar ile büyük beğeni toplayan ve popüler ezgileri, kendi tarzıyla birleştiren Ekin Uzunlar, Bursalı sevenleri ile bir araya geldi.

Sahnedeki enerjik tavırlarıyla dikkati çeken ve dinleyenleri ile şarkı aralarında kurduğu bağ ile eğlenceli anlara imza atan başarılı şarkıcı, gece boyunca Karadeniz ritimlerini Bursalılar için gerçekleştirdi.

Kemençesiyle özgün bir performans sunarak dinleyicilerinin kulaklarının pasını silen Ekin Uzunlar, ’Hüznün Gemileri’ ve ’Köz’ gibi popüler şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin dillere pelesenk olan şarkılara da repertuvarında yer verdi.

Amerika’dan ayağının tozuyla Bursa’ya

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Uzunlar, "Bursa’da bu yıl 4 ya da 5. konserimiz olacak. Amerika konserimizin dönüşündeki ilk konserimiz Bursa konseri. Hala jet lag olduğumuz için tam ayılmış değiliz ancak enerjimiz yerinde. Güzel bir kalabalık bizleri bekliyor. Birazdan sahneye çıkacağız ve harika bir konser yapacağız. Bursa’yı çok seviyoruz. Çünkü Bursa’da çok güzel Karadeniz nüfusu var. Bizim yaptığımız müzik Karadeniz müziği olsa da biz artık tüm Türkiye’ye müzik yapıyoruz. Bizi Karadenizliler değil tüm Türkiye dinliyor. Müzik çok önemli." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte yeni projeleri olduğunu kaydeden Ekin Uzunlar, yeni şarkı çıkaracağının müjdesini verdi. Uzunlar, "Amerika’da 3 konserimiz oldu. New York, New Jersey ve Philadelphia’da. Çok güzel bir taleple karşılandık. Farklı millet ve kültürlerden insanlarla tanışıp kaynaştık. Beraber müzik yaptık, bu bizim için çok değerli bir şey. Şunu bir kez daha öğrenmiş olduk, müzik evrenseldir ve insanları birleştirir. Amerika’ya tekrardan gideceğiz. Kanada, Avusturalya, İngiltere, İtalya’ya gideceğiz. Konserlerimiz var. Benim havalarım geldiği için Sonbahar havaları, aşk şarkıları yapacağız. Elimizde birkaç tane güzel eserlerimiz var onları çıkartacağız." dedi.

Dünyaya kemençeyi tanıtıyoruz

Eğlenceli ve esprili tavırlarıyla kahkaha tufanı da yaşatan Uzunlar, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Gece boyunca Bursalılar, Karadeniz ezgileriyle doyasıya eğlenirken, şarkılara da hep bir ağızdan eşlik ederek sahneye ortak oldu. Uzunlar, Bursalı müzikseverlere yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür etti.