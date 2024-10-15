İznik’te yılda iki kez gerçekleşen ekinoks görsel şöleni ile ilçenin binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleri gerçekleştirilen fotoğrafçılar maratonu ile profesyonel karelere yansıdı. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinlik Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle gerçekleşti.

20-21-22 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşen İznik Belediyesi Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonuna Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 115 fotoğrafçı katıldı. Fotoğrafçılar tarafından yarışmaya 536 fotoğraf gönderildi.

Maratonda ‘Yansıma’ adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı birinci, ‘Çinicilik’ adlı fotoğrafıyla Emrullah Akgün ikinci, ‘Pencere’ adlı fotoğrafıyla Ahmet Turan Kural üçüncü oldu. ‘Ayasofya Cami’ adlı fotoğrafıyla Mürsel Tahtacı ve ‘Ekinoks’ adlı fotoğrafıyla İsmail Balcı jüri tarafından mansiyon ödülüne seçildi. Ayrıca 30 fotoğrafta sergileme kategorisine layık görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İlçemizin binlerce yıllık muhteşem tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri arasında bu değerlerin tanıtımına da katkı sağlayan bir organizasyon oldu. Ülkemiz genelinden katılan fotoğrafçılar İznik Belediyesi Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu’nda birbirinden güzel kareler için deklanşöre bastı. Yarışmada dereceye giren, sergileme alan ve katılan tüm fotoğrafçıları tebrik ediyorum” diye konuştu.