Pazaryeri Belediyesi ve Bilecik Belediyeler Birliği ekipleri bayram boyunca aralıksız çalıştı.

Kurban Bayramı’nda tüm ekiplerin çalıştıklarını anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin;"Kurban bayramını çok şükür kazasız belasız birlik beraberlik içinde geçirdik. Hem Pazaryeri Belediyesi ekipleri hem belediyeler birliğimizin ekipleri bayram süresince canla başla çalıştılar. Bütün ilçelerimizde konteynerlerin yıkama işlemi bu günden itibaren başladı bir kaç gün içinde ilçelerimizin ve köylerimizin tamamında yıkama işleri tamamlanmış olur. Nice bayramlara sağlıkla mutlulukla ulaşmayı diliyor tüm hemşerilerimize saygılarımızı sunuyoruz" dedi.