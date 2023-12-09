Altın fiyatlarındaki dalgalanma, vatandaşların dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Gram altının 2000 lira seviyesini aşmasıyla ilgili beklentiler de artarken, mevduat faizlerindeki artış ise ekonomik gelişmelerin merkezinde yer alıyor. Merkez Bankası verilerine göre, 1-3 ay arası vadeli mevduat faizleri %46'yı aşarak tarihi zirveye ulaştı.

Özellikle Aralık ayında Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi bekleniyor, bu durum TL mevduat faizlerini kısa sürede %50'nin üzerine çıkarabilir. Bu gelişmelerle birlikte, bankalarda mevduat faizlerinde yaşanan yarış, vatandaşların dikkatini çeken bir diğer konu haline geldi. Örneğin, bazı bankalar 500 bin TL'ye 32 gün vadelik mevduat için 19 bin 156 lira getiri sunuyor.

Bankacılık sektöründe yıl sonu yaklaşırken, hedeflerin gerçekleştirilmesi için mevduat yarışı hız kazandı. 10-20 bin liralık TL mevduatlar için dahi %40,5'in altında faiz önerilmezken, miktar arttıkça mevduat faiz oranları %50'yi aşabiliyor.

Ekonomist Dr. İsmet Demirkol, mevduat faizlerindeki artışın kredi maliyetlerini yükseltebileceğine dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte faiz artışlarının devam etmesini bekleyen Demirkol'a göre, mevduat faiz oranları %55'e kadar çıkabilir, ancak ilerleyen aylarda bir gerileme olabilir.

Kur korumalı mevduat hesaplarındaki düşüşe de değinen uzmanlar, 1 Aralık haftasında 24,3 milyar TL'lik bir azalma yaşandığını belirtiyor. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise geçen hafta 17 milyar 157 milyon lira azalarak 14 trilyon 146 milyar 795 milyon TL'ye geriledi.

Bu gelişmeler, hem altın fiyatlarındaki dalgalanma hem de mevduat faizlerindeki artışın ekonomik dinamikleri nasıl etkilediğini gösteriyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, bu süreçleri yakından takip ederek finansal stratejilerini güncellemeye devam edebilirler.