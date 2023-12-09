Murat Yoldaş’la yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Bahattin Güneş’le çıkışa geçen İnegölspor, son haftalarda ise alınan mağlubiyetle taraftarlarını üzdü.

16 hafta sonunda topladığı 18 puanla ligde 12. sırada yer alan ekibimiz, bu maçlardan 5 galibiyet çıkarırken, 3 maçta berabere kaldı, 7 maçta ise yenildi. Attığı 21 gole karşılık kalesinde ise 22 gol yiyen ekibimiz, play-off potasından 5 puan uzaklaşırken, küme düşme hattıyla ise arasında sadece 4 puan bıraktı.

EVİNDE PUAN CANAVARI

Ligde ki kötü gidişe rağmen evinde topladığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken bordo beyazlı ekibimiz, şu ana kadar şehir stadında oynadığı 7 maçta rakiplerine sadece 1 kez boyun eğerken, 4 maçı kazandı, 2 maçta ise berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

ISPARTA 32 SPOR MORALLİ GELDİ

Üst üste aldığı 2 yenilginin ardından geçtiğimiz hafta evinde Fethiyespor’u 3-0’lık net bir skorla yenen Isparta 32 Spor, İnegöl’e moralli geliyor. Ligde topladığı 30 puanla 4. sırada yer alan ekip, şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Geride kalan 15 hafta sonunda oynadığı maçlardan 10 galibiyet çıkaran ekip, 5 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

DEPLASMAN İSTATİSTİKLERİ İLGİNÇ

Deplasman maçlarında da dikkat çeken sonuçlara imza atan konuk ekip, şu ana kadar rakip sahalarda oynadığı 7 maçın 4’ünü kazanmasını bilirken, 3 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran ekip, kalesinde ise yine 7 gol gördü.

ZORLU MAÇ NE ZAMAN?

Her 2 takım için oldukça önemli olan bu maçta İnegölspor alacağı galibiyetle play-off hedefinden uzaklaşmamış olacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise büyük yara alacak olan ekibimiz küme düşme hattına yaklaşmış olacak.

Isparta 32 Spor ise alacağı galibiyetle şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı daha aşmış olacak. Bu zorlu karşılaşma Pazar günü İlçe Şehir stadında saat 14.00’de başlayacak.

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