Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile birlikte Silivri’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe’yi ve gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bozbey, görüştüğü isimlerin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirterek, “Azim ve kararlılıklarının çok güçlü olduğunu gördüm. Hukukun bir an önce tecelli etmesini, halkın iradesiyle seçilen başkanlarımızın görevlerinin başına dönmesini bekliyoruz. Süreç boyunca adalet ve hürriyeti kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bozbey, ziyaret sırasında başkanların Bursalılara selam ve sevgilerini ilettiğini de ifade etti. Açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun Bursa halkına özel olarak kaleme aldığı yazılı mesaj da paylaşıldı:

Sevgili Bursalı hemşehrilerime:

Payitaht şehri oluşunun 700. yılında kadim şehrimize selamı olsun. Türkiyemizin asil tarihinin ve Aziz Milletimizin hepimizi gururlandıran geçmişine layık bir geleceği yakalamak zarurettir. Bu eksende çok zor bir kavşakta Türkiye olarak 86 milyon yurttaşımıza yakışan geleceğini teminat altına alan, milli birlik ve beraberliğini huzur ve barış içerisinde başarılı bir dönemle buluşturan kabiliyetli, liyakatli ve milletin iradesini en üst seviyede temsil eden iktidarla buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa ve bütün önemli kentlerimizin hak ettiği değere ve geleceğe kavuşması da önceliğimizdir. Bu yolculukta hepimize, milletin iradesi hedefinde başarılar diliyorum.