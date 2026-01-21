Arabesk müziğin sevilen sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen incelemede, daha önce annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yürütülen dosyada yeni detaylara ulaşıldı.

KERVAN EMİNOĞLU GÖZALTINDA

Sabah'ın haberine göre; Tuğyan Ülkem Gülter’in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu, Güllü’nün ölümünü azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, Kervan’ın ifadesinin alınmasının soruşturmanın seyrini etkileyebileceğini ve olayın çözümüne önemli katkı sağlayacağını belirtti.