İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gençlere, “Hayallerinizin ve umutlarınızın gerçek olması için; sizinle birlikte düşünen, sizinle birlikte çalışan, sizinle birlikte üreten bir yönetim olacağımızın sözünü sizlere veriyorum. Gençlerin aklından, neşesinden, enerjisinden, cesaretinden, yüksek seviyede ilham almaya kararlı bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Gerçekten biliyoruz, yolumuz çok uzun ama en büyük nimetimiz; vallahi de billahi de gençliğimiz var. Bunu hiçbir zaman unutmadan hareket edeceğiz. Gençlerimiz var. Sizler varsınız. Ve sizlerle daha coşkulu bir geleceğe emin adımlarla ‘Tam yol’ ileri diyerek ve böyle güçlü bir sıçramayla ülkemizi, şehrimizi hak ettiği yere taşımanın yolculuğunu üstün gayretlerle yerine getireceğimize sizlerin huzurunda söz veriyorum” şeklinde seslendi.