İBB’nin yardımlaşma geleneğini teknolojiyle birleştirdiği projesi Askıda Fatura, ihtiyaç sahiplerine kent içi ulaşımda da destek oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerinin İstanbulkartlarına otobüs, metro, vapur, tramvaylarda kullanabileceği 500 TL yükleniyor. Dar gelirlinin okul ve hastane ulaşımı gibi ayırmak mecburiyetinde olduğu bütçesi cebinde kalıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dünyaya örnek olan dayanışma ağı Askıda Fatura ile başladığı 2020 yılından Aralık 2023’e kadar toplam 126 milyon TL yardım sağlandı. Geleneksel yardımlaşma geleneği teknolojiyle birleştirildi, Türkiye ve dünya çapında hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar buluşturuldu. Coğrafi konumdan bağımsız olarak ihtiyaç sahiplerine yardım sağlandı. Alan elin veren eli görmediği proje ihtiyaç sahiplerine kent içi ulaşımda da destek oluyor. Hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerinin İstanbulkartlarına otobüs, metro, vapur, tramvaylarda kullanabileceği 500 TL yükleniyor.

İYİLİK İÇİN 5 PAKET

Askıda Fatura’da ihtiyaç sahipleri sosyal incelemeden geçirilerek tespiti yapılıyor. Gerçek ihtiyaç sahibi olduğu belirlendikten sonra Askıda Fatura’ya İGDAŞ ve İSKİ faturalarını yükleyebiliyor. Ailelere Aile Destek ve Anne Bebek Destek Paketi, üniversite öğrencilerine; Eğitim Destek Paketi ile kent içi ulaşımda ödeme güçlüğü çekenlere Ulaşım Destek Paketi sunuluyor.

KENT İÇİ ULAŞIMDA DESTEK

Ulaşım Destek Paketinden, yapılan değerlendirme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişiler faydalanabiliyor. Bu destek paketi ile ihtiyaç sahiplerime 500 TL tutarında destek sağlanıyor. Yapılan destek doğrudan ihtiyaç sahibinin İstanbulkartına yatırılıyor ve SMS ile bilgilendiriliyor. Bugüne kadar 15.576 kez 227 Ulaşım Destek Paketi askıdan indi. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş kişiler için oluşturulmuş 90.227 Ulaşım Destek Paketi ise askıdan inmeyi bekliyor.