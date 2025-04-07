Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları bulunan ve kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında hayatı tehlikeye giren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu, "ağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bayramda hapishanede geçiren gençlere de değinen İmamoğlu, "Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır. Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz? " dedi.

İmamoğlu, "Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.