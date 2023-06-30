Sakarya genelinde düzenlenen toplu bayramlaşma törenlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bayramlar dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz günlerdir. Bizleri birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha ulaştıran Rabbimize hamdolsun” dediSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Başkanı Yunus Tever, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililerle bayramlaştı. Başkan Yüce burada partililere, “Rabbimiz bizlere birlik ve beraberliğimizin daim olduğu nice bayramlar görmeyi nasip eylesin” temennisinde bulundu.

Partililerle bayramlaştıktan sonra Başkan Ekrem Yüce bir bir esnaf odaları, STK’lar ve derneklere bayram ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak SESOB’ta Başkan Hasan Alişan ve esnaflarla bayramlaşan Başkan Yüce, daha sonra ASKON, ASRİAD ve MÜSİAD’da iş adamlarıyla, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Yerel Kültür Derneği’nde ise oda ve dernek üyeleriyle bayramlaştı. Başkan Yüce bayram ziyaretlerinde Sakarya Erzurumlular Derneği’ni de ziyaret ederken son ziyaretini Sapanca’da gerçekleştirdi. Ak Parti Sapanca İlçe Teşkilatında Sapancalılarla buluşan Başkan Yüce’yi İlçe Belediye Başkanı Özcan Özen ile İlçe Teşkilat Başkanı Yunus Gümüşel karşıladı. Sapancalı hemşeriyle bayramlaşan Başkan Yüce, “Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Kurban Bayramı ülkemize ve tüm İslam alemine bolluk ve bereket getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğin bayramı Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbimiz bizleri bir kere daha bayramlara kavuşturmayı nasip etti. Bayramlar dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz günlerdir. Bayramlarda dargınlıklar unutulur, küslükler biter. Bizleri birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Birlikteliğimiz daim olsun” dedi.