Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programı, Kurban Bayramı’nın 2. günü partinin il başkanlığında gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) -Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı Kurban Bayramı bayramlaşma programı, Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ömer Ünal, Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımı ile il başkanlığında gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ahmet Arslan: “Kurban Bayramı’nızı tebrik eder, bayramların; ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Kurban teslimiyet ve paylaşmak demektir. Kurban bir olmak demektir. Kurban bir kaderin paylaşılmasıdır. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz derin bir sarsıntı ile uyandı. 11 ilimizi etkileyen bir deprem ile sarsıldık. Deprem bölgesinde büyük acılar yaşadık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.