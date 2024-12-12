Çoğunlukla coxsackievirüs adlı virüsün neden olduğu bu hastalık, ateş, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar, ellerde, ayaklarda ve bazen kalçada döküntülerle kendini gösterir.

Belirtileri Nelerdir?

El ayak hastalığının belirtileri arasında yüksek ateş, iştahsızlık, boğaz ağrısı ve ağzın iç kısmında ağrılı aftlar yer alır. Döküntüler genellikle ellerin avuç içi ve ayak tabanlarında, bazen ise popo bölgesinde görülür. Hastalık, genellikle hafif seyreder ve çoğu çocuk birkaç gün içinde iyileşir.

Nasıl Bulaşır?

El ayak hastalığı, hasta kişilerle doğrudan temas yoluyla bulaşır. Virüs, öksürük, hapşırık veya kirli yüzeylere dokunduktan sonra ellerle ağız, göz veya buruna temas yoluyla yayılabilir. Bu nedenle, hijyen kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir.

Hastalığın spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır. Genellikle semptomatik tedavi uygulanır; ağrı kesici ve ateş düşürücüler, bol sıvı tüketimi önerilir. El ayak hastalığı, genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmaz, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde dikkatli olunması gerekir.

Ayrıca, hastalığın yayılmasını engellemek için hasta çocukların okula veya kreşe gitmemesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi önerilir.