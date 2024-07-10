Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, abonelik işlemlerini hizmet verdiği 5 ildeki Müşteri Hizmet Merkezleri’nin yanı sıra dijital kanallar, çağrı merkezi ve e-devlet platformu üzerinden de yapmayı sağlıyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat operasyonlarını yürüten Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla bu süreçleri dijitalleştiriyor. Enerji sektöründe mesafeli sözleşme uygulaması, online işlemler, çağrı merkezi, e-devlet platformu üzerinden ve serbest tüketici ikili anlaşmaları için mesafeli sözleşme gibi pek çok ilki gerçekleştiren şirket, dijitalleşme faaliyetleri ile hem kağıt kullanımını ve emisyonlarını azaltıp sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de tüketicilerin abonelik işlemlerini oturdukları yerden, hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.

“Yenilikçi çözümlerimizle tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz”

Abonelik başvurularının ve abonelik iptallerinin (tahliye) dijital kanallar, çağrı merkezi ve e-devlet platformu üzerinden de yapılabildiğini hatırlatan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, “Şirket olarak Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz dijitalleşme projelerimiz ile tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. İçinde bulunduğumuz yaz ayları, üniversite öğrencilerinin eğitim için şehirlerimize geldiği veya mezun olup şehrimizden ayrıldığı bir dönem. Benzer şekilde taşınma, tayin veya başka sebeplerle şehirlerimizdeki abonelik işlemlerinde hareketliliğin arttığı bir dönemdeyiz. Biz tüketicilerimize 5 şehrimizdeki toplam 18 müşteri hizmet merkezimizden bu hizmetleri sunuyoruz. Ancak bu merkezlerimize gelmeden de abonelik işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkün. Kaldı ki tüketicilerimiz dijital kanallarımızı, çağrı merkezimizi ve e-devlet kanalını da sıklıkla kullanıyor. Yılın ilk yarısında yaptığımız abonelik sözleşmelerinin yüzde 98,1’inin, abonelik iptali başvurularının ise yüzde 88,8’inin dijital kanallardan gerçekleştirilmesi de bunu gösteriyor. Tüketicilerimiz başta yoğun dönemlerde olmak üzere diledikleri zaman elektrik abonelik işlemlerini dijital kanallardan veya çağrı merkezimizden hızlı ve kolayca yapabilir. Yenilikçi çözümlerimizle enerji sektöründe öncü olmaya ve tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.