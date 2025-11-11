Bilecik’te kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük-İnegöl-Bursa kara yolu Çaydere mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki 34 NHP 346 plakalı kamyonetin sürücüsü Lütfullah Ç. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağ tarafında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak menfezin sağ tarafındaki boşluğa düştü. Kazada sürücü Lütfullah Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.