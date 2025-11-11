Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun çıtasını yükseltmek amacıyla kent merkezlerinin yanı sıra 6 ilçedeki kırsal mahallelere 12 futbol sahası kazandırdı.

İzmit, Kandıra, Karamürsel, Derince, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde toplam 12 futbol sahasının inşası tamamlanarak hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından; İzmit Nebihocalar Mahallesi’ne 27x42, İzmit Gökçeören Mahallesi’ne 13x33, Kandıra Özbey Mahallesi’ne 27x39, Kandıra Çamkonak Mahallesi’ne 27x42, Kandıra Seyitaliler Mahallesi’ne 15x27, Kandıra Akçaova Mahallesi’ne 27x42 ve Kandıra Eğercili Mahallesi’ne 18x30 ebatlarında sahalar yapıldı.

Ayrıca, Karamürsel Ereğli’ye 28x44, Derince Çenesuyu Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi’ne 18x27, Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi’ne 24x33, Kartepe Nusretiye Mahallesi’ne 30x51 ve Gölcük Donanma’ya 27x42 ebatlarında futbol sahaları kazandırıldı.