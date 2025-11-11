Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine katılarak çocuklara bir araya geldi.

Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda, lösemiye dikkat çekilerek toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Öğrencilerin emek dolu gösterisi, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Başkan Tekin, lösemili çocukların gülüşlerinin mücadele gücü verdiğini vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir hastalığa değil, bir umuda dikkat çekiyoruz. Hepimiz bir el olursak, hiçbir çocuk yalnız kalmaz. Her maskenin ardında bir kahraman, her gülüşün ardında bir umut var" dedi.

Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Çoğul ve öğretmenler, Başkan Tekin’e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, farkındalık çalışmalarına yıl boyunca devam edeceklerini açıkladı. Etkinlik, ‘Lösemili çocuklar yalnız değildir’ mesajıyla sona erdi.