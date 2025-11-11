Pazaryeri Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısında ilçenin geleceğine yönelik önemli kararlar aldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Pazaryeri’nin su ihtiyacı, belediye personelinin haklarını güvence altına alacak sözleşme ve çevre yatırımları konuları ele alındı. Alınan kararların tümü meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonunda açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bugün burada aldığımız her karar, Pazaryeri’nin geleceğine atılmış güçlü bir adımdır. Bizler sadece bugünü değil, gelecek nesillerimizi de düşünerek hareket ediyoruz. İlçemizin su ihtiyacını karşılamak, altyapı sorunlarını çözmek, çevreye duyarlı bir yönetim anlayışını güçlendirmek bizim en temel sorumluluğumuzdur. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hep söyledim; ‘Birlikte yönetim, birlikte başarı.’ Meclisimizde görüşülen her konu, siyasi düşüncelerin ötesinde, sadece Pazaryeri’nin menfaati için değerlendiriliyor. Bu uyum, bu birliktelik bizlere güç veriyor. Sendikamızla yapacağımız yeni sözleşme, belediyemizde görev yapan tüm çalışanlarımız için daha güvenli, daha huzurlu bir çalışma ortamı sağlayacak. Biz biliyoruz ki, çalışanı mutlu olan bir belediye, vatandaşa en iyi hizmeti sunar. Ayrıca Türkiye Çevre Ajansı’nın sağlayacağı mali ve teknik destekle, ilçemizi daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için yeni projelere imza atacağız. Pazaryeri artık sadece Bilecik’in değil, bölgenin örnek ilçesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ben alınan kararların ilçemiz, halkımız ve geleceğimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm meclis üyelerimize, belediye personelimize ve halkımıza teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" dedi.