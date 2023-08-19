Bursa’nın birçok ilçesinde bugün ve yarın planlı elektrik kesintisi olacak.

Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ bilgilendirmede yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak?

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.08.2023 08:00 - 19.08.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:HAMİDİYE,HİSAR,UMURBEY

19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:UMURBEY

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.08.2023 10:00 - 19.08.2023 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:HAMAMLI

19.08.2023 10:30 - 19.08.2023 13:30 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ESKİKARACAKAYA,OSMANİYEKÖY

19.08.2023 14:00 - 19.08.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALİBEY,AŞAĞIBALLIK,BAHÇEKAYA,BİLALKÖY,ÇİTLİ,ESKİ BAHÇEKAYA,ESKİKARACAKAYA,GEDİKPINAR,GÜNDÜZLÜ,GÜNEYKESTANE,HACIKARA,HAMAMLI,HASANPAŞA,HİLMİYE,İHSANİYE,KOCAKONAK,MEZİT,ORTAKÖY,OSMANİYEKÖY,RÜŞTİYE,SAADET,SULHİYE,SULTANİYE,TAHTAKÖPRÜ,TÜFEKÇİKONAK,YENİKÖY,YUKARIBALLIK

20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KARALAR

20.08.2023 10:00 - 20.08.2023 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BAYKOCA,KARALAR,ŞEHİTLER

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/KARACABEY ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAMLICA,ÇEŞNİGİR,HÜRRİYET,İNKAYA,KARAKOCA,MURATLI,TAŞPINAR

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.08.2023 10:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/KELES ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KOZBUDAKLAR

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kayseri'ye uyuşturucuyla mücadele merkezi Kayseri'ye uyuşturucuyla mücadele merkezi

19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:EVCİLER

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ATARİYE,FEVZİDEDE

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:TEKKE

20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇELTİKÇİ,GEDELEK

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.08.2023 10:00 - 19.08.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:İRFANİYE

19.08.2023 11:00 - 19.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BALKAN

20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ODUNLUK

20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:İHSANİYE

20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÜÇEVLER

20.08.2023 10:00 - 20.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKÇALAR,BALKAN,FADILLI,HASANAĞA,İRFANİYE,MAKŞEMPINARI

20.08.2023 10:00 - 20.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:MAKŞEMPINARI

20.08.2023 12:00 - 20.08.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BAŞKÖY

20.08.2023 14:00 - 20.08.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:İHSANİYE

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAĞLAYAN,GÜNDOĞDU

19.08.2023 10:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KARAİSLAH,SOĞUKPINAR

20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALAŞARKÖY,ARMUTKÖY

20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:PANAYIR

20.08.2023 10:10 - 20.08.2023 14:10 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:GEÇİT

20.08.2023 13:00 - 20.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALAŞARKÖY,ARMUTKÖY,ÇAĞLAYAN

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:SAMANLI