Bursa’nın birçok ilçesinde bugün ve yarın planlı elektrik kesintisi olacak.
Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ bilgilendirmede yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak?
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 08:00 - 19.08.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:HAMİDİYE,HİSAR,UMURBEY
19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:UMURBEY
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 10:00 - 19.08.2023 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:HAMAMLI
19.08.2023 10:30 - 19.08.2023 13:30 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ESKİKARACAKAYA,OSMANİYEKÖY
19.08.2023 14:00 - 19.08.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALİBEY,AŞAĞIBALLIK,BAHÇEKAYA,BİLALKÖY,ÇİTLİ,ESKİ BAHÇEKAYA,ESKİKARACAKAYA,GEDİKPINAR,GÜNDÜZLÜ,GÜNEYKESTANE,HACIKARA,HAMAMLI,HASANPAŞA,HİLMİYE,İHSANİYE,KOCAKONAK,MEZİT,ORTAKÖY,OSMANİYEKÖY,RÜŞTİYE,SAADET,SULHİYE,SULTANİYE,TAHTAKÖPRÜ,TÜFEKÇİKONAK,YENİKÖY,YUKARIBALLIK
20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KARALAR
20.08.2023 10:00 - 20.08.2023 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BAYKOCA,KARALAR,ŞEHİTLER
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/KARACABEY ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAMLICA,ÇEŞNİGİR,HÜRRİYET,İNKAYA,KARAKOCA,MURATLI,TAŞPINAR
KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 10:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/KELES ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KOZBUDAKLAR
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:EVCİLER
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ATARİYE,FEVZİDEDE
ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:TEKKE
20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇELTİKÇİ,GEDELEK
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 10:00 - 19.08.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:İRFANİYE
19.08.2023 11:00 - 19.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BALKAN
20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ODUNLUK
20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:İHSANİYE
20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÜÇEVLER
20.08.2023 10:00 - 20.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKÇALAR,BALKAN,FADILLI,HASANAĞA,İRFANİYE,MAKŞEMPINARI
20.08.2023 10:00 - 20.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:MAKŞEMPINARI
20.08.2023 12:00 - 20.08.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BAŞKÖY
20.08.2023 14:00 - 20.08.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:İHSANİYE
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.08.2023 09:00 - 19.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAĞLAYAN,GÜNDOĞDU
19.08.2023 10:00 - 19.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KARAİSLAH,SOĞUKPINAR
20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALAŞARKÖY,ARMUTKÖY
20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:PANAYIR
20.08.2023 10:10 - 20.08.2023 14:10 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:GEÇİT
20.08.2023 13:00 - 20.08.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALAŞARKÖY,ARMUTKÖY,ÇAĞLAYAN
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.08.2023 09:00 - 20.08.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:SAMANLI