Türkiye genelindeki MediaMarkt mağazalarından elektronik cihaz satın alırken, teminatları BNP Paribas Cardif Türkiye tarafından sunulan ‘Cihaz Koruma Sigortası’ çözümünden faydalananlar, artık herhangi bir hasar durumunda BNP Paribas Cardif Türkiye Müşteri İlişkileri Merkezi’ne ulaşma ihtiyacı duymadan, cihazlarıyla ilgili tüm başvurularını ve cihazlarının hasar durum takiplerini BNP Paribas Cardif Türkiye’nin kurumsal web sitesi üzerinden 7-24 anlık olarak gerçekleştirebilecekler.

Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif Türkiye, iş ortaklarının ihtiyaçlarına uygun dijital kanal yatırımlarını sürdürüyor. Hasar anında 7-24 ulaşılabilirlik hedefiyle hareket eden firma, son olarak iş ortağı MediaMarkt’la gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, müşterilerinin hasar başvurusu ve süreç takibini kolaylaştıran önemli bir dijital geliştirmeyi devreye aldı.

Değişen dünyanın hızla değişen koşullarına adapte olarak, iş ortakları ile olan süreçlerini dijitale taşıdıklarını belirten BNP Paribas Cardif Türkiye İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kırçal, son olarak gerçekleştirdikleri dijital geliştirme ile MediaMarkt kanalındaki müşterileri için fark oluşturan bir dijital deneyim yolculuğu tasarladıklarını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, bu dijital geliştirme ile BNP Paribas Cardif Türkiye’nin MediaMarkt kanalındaki müşterileri için fark oluşturan bir dijital deneyim yolculuğu tasarlandı. MediaMarkt kanalıyla elektronik cihaz satın alırken Cihaz Koruma Sigortası çözümümüzden faydalanan BNP Paribas Cardif Türkiye müşterileri, Müşteri İlişkileri Merkezi’ne alternatif olarak, firmanın bnpparibascardif.com.tr/ adresli kurumsal web sitesi üzerinden 7-24 hasar kaydı açabilecekler. Yeni yapının devreye alınmasıyla BNP Paribas Cardif Türkiye müşterileri, hasar kaydı sonrasında cihazlarının hasar durum takiplerini ve son durumunu da Müşteri İlişkileri Merkezini aramaya gerek kalmadan, kurumsal web sitesi üzerinden anlık olarak görüntüleyebilecekler.