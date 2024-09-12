Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Beyoğlu Avrupa Miras Günleri’ne konuk oldu. Şebnem Yiğit moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye’nin İlk Belediyesi: 6. Daire” konulu söyleşide, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası 6. Dairenin hikayesini ve belleğini anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyoğlu’ndaki kültürel mirasın ve değerlerin korunması gerektiğine de dikkat çekti.

Beyoğlu Belediyesi, bu yıl “Rotalar, Ağlar ve Bağlantıların Mirası” temasıyla düzenlenen Avrupa Miras Günleri kapsamında Beyoğlu’nun tüm kültürel paydaşlarını bir araya getirdi. Beyoğlu Avrupa Miras Günleri’nin en önemli konuklarından birisi de Tarihçi yazar İlber Ortaylı oldu. Şebnem Yiğit moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide İlber Ortaylı, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası 6. Dairenin tarihi hakkında bilgi verdi.

“Hala nostaljik taraflarımızı tatmin edebileceğimiz bir Beyoğlu’nda yaşıyoruz”

Beyoğlu’ndaki kültürel değerlerin ve mirasın korunması gerektiği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ortaylı, “Her biri bizim için bir milli mirastır. Korunması gerekir. Coğrafyamız için önemlidir. Hala nostaljik ve estetik taraflarımızı tatmin edebileceğimiz bir Beyoğlu’nda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyoğlu Belediye Binası’nın korunması gerektiğini söyleyen Ortaylı, “Bu binadan sonra da binalar yapıldı. Ama hiçbiri bunun kadar manidar değildir. Hakikaten dikkat edilecek bir yer” dedi.

Söyleşiye Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı. Beyoğlu’nun kültürel mirası hakkında bilgi veren Başkan Güney, “Beyoğlu yürüdüğümüz zaman bir açık hava müzesi gibi. Her meydanın bir hatırası var. Her binanın geçmişten gelen bizim de taşımamız gereken bir kimliği var. Binlerce atılmış adım var, bir hayat hikayesi var. Beyoğlu bu tarihi mirasıyla geçmişten bize bir emanet. Dolayısıyla Beyoğlu’nu bizim de çocuklarımıza taşıyacağımız bir miras olarak görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz binada geleceğe taşımamız gereken geçmişten gelen bir miras. Az önce söylediğimiz gibi 1857 yılında Türkiye’nin ilk modern belediyesi 6. Daire-i Belediye olarak kurulmuş. Bugün Beyoğlu Belediyesi olarak hizmet vermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Amacımız Beyoğlu’nu uluslararası düzeyde olması gereken yere taşımak”

Amaçlarının Beyoğlu’nu uluslararası düzeyde olması gereken yere ulaştırmak olduğunu söyleyen Güney, “’Rotalar ağlar ve Bağlantılar’ temasıyla Avrupa Miras Günleri’ne ev sahipliği yapıyoruz. Burada amacımız Beyoğlu’ndaki tarihi kültürel değerleri, mirası, hafıza mekanları ve binaları tekrar hatırlatmak, tekrar insanların önüne çıkarabilmek ve mümkünse UNESCO tarihi kentler listesine Beyoğlu’ndaki binaları ve Beyoğlu’nu ilçe olarak aldırabilmek Beyoğlu’nu uluslararası düzeyde olması gereken yere taşımak” dedi.

Gerçekleştirilen programın son bölümünde ise katılımcılar İlber Ortaylı’ya sorularını yöneltti. Program karşılıklı soru cevapların ardından son buldu.