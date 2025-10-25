Real Madrid’in gündeminde Kenan Yıldız’dan başka bir isim yok gibi… Juventus ile oynanan son maçta genç futbolcuya hayran kalan İspanyol ekibi, devre arasında resmi teklifi Juventus’a sunmayı planlıyor.

Real Madrid’in, Juventus’a 100 milyon Euro’luk bir teklif sunacağı öğrenilirken, bonuslar eklenmesiyle bu rakamın 125 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Juventus’tan 2,5 milyon Euro maaş alan Kenan Yıldız için Real Madrid, 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu iletti. Taraflar anlaşırsa, genç futbolcu resmen Real Madrid ile sözleşme imzalayacak.