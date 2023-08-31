Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altını olan vatandaşlara yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı. "Altın bu rakamları görmedi" diyen uzman isim, gram altının göreceği kritik rakamı açıkladı.

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.6866 liradan, satış fiyatı ise 26.6940 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 29.1954, TL'den yapan euro ise 29.1833 TL alış ve 29.2076 TL satış fiyatına sahip. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada Eylül ayını işaret etti.

Altın ve Para Piyasları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın bulunduranları uyardı ve gram altınla ilgili zirve tahminini açıkladı.

İslam Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Altın onsu 1914'ten kapanmıştı geçen hafta. Bu güçlü bir kapanıştı. Doların değer kazanmasına rağmen, endeksin 104.32'ye yükselmesine rağmen, ons altının 1900 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, 2-3 haftalık süreçte ons tarafında 2000 dolar üzerinde hareketler görünce şaşırmamamız gerektiğini gösteriyor. 2-3 hafta içinde 2000 üzerinde ataklar görme ihtimalimiz güçlendi. Elinde altın bulunduran beklemeye devam etmeli. Büyük bir ihtimalle ya eylül ortaları ya da eylül sonlarına tekabül edecek. Bakalım, gram altın ve dolar TL nerede olacak.

Gram altın TL 1700'ün altına sarkmıştı. Çünkü dolar kurunda sert düşüşler görmüştük. Gram altın almaya devam edin, yıl sonu öngörüm 1880 demiştim. Bu kırılırsa belki 2000 liranın yolu bile açılacak. Bu seviyelerden gram altın almak bence mantıklı. Serbest piyasalarda 1698 lira seviyesinde. 1700 altında bir rakam var. Gram altın çok gerilemek istemiyor. Ons altındaki yükseliş başladığında, ekim ayı itibarıyla 1800'lü rakamları görmeye başlayacağız. 1700 lira altındaki rakamlar kalıcı değil.

Ons gümüş 24.28 dolar seviyesinde. Daha önce 22.22 dolardaydı. Buralar artık dip. İkişer dolarlık yükselişten bahsetmiştik. Devamında 26 dolar gelecek ve 28 dolar. 20.72'de gram gümüş resmi kur tarafında ancak serbest piyasalarda 21.47 lira seviyesinde. Yani 21 lira üzerinde. Burada da 22, 24 ve 26 lira gram gümüşte yükseliş göreceğiz. Burada pozitif beklentim devam ediyor."