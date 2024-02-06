Kocaeli Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenen Ellenart Nikomedia Karma Resim Sergisi, kapılarını sanatseverlere açtı.

Küratörlüğünü Tuğba Aydın’ın gerçekleştirdiği Ellenart Nikomedia Karma Resim Sergisi’nin açılışı Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. 16 Şubat tarihine kadar açık kalacak olan serginin açılış programına çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiyi çok beğendiğini dile getiren İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ufuk Aktürk, “İzmit Belediyesi olarak bu sergiye gururla ev sahipliği yapıyoruz. Nikomedia sadece bir sergi değil, aynı zamanda duygusal yolculuğa çıkma fırsatı sunan deneyim. Bu özel sergi, sanatın sadece deneyim olmadığını aynı zamanda duygusal bağ kurma potansiyelini anlatıyor. Bu deneyim için ressamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Asıl amacımız resim sanatını sevdirmek ve bu kültürü yaymaktır"

Kuratör Tuğba Aydın ise "Sanatı sevdirmek için sergiler düzenliyoruz. Bugün bu sergiyi açmamızda yardımları olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Asıl amacımız resim sanatını sevdirmek ve bu kültürü yaymaktır. Bu sergimiz birçok akımı içinde barındırıyor. Türkiye’nin her yerinden sanat eserleri bu sergide mevcut. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.