HAZIRLANIŞI: Karıştırma kabına kıymayı alın. Üzerine 1 adet soğan rendeleyin. Üzerine 1 adet yumurtayı kırın. Üzerine ince kesilmiş maydonoz ekmek içi, tuz, karabiber ve su ilave ederek köfteyi yoğurun. Köfteyi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak şekil verip hafifçe eliniz ile bastırın. Köfte normal köftelerden biraz daha yumuak olmalıdır. Köfteleri tavada pişirin. Garnitürü için patatesleri yuvarlak halka olarak kesin. Tavada patatesleri kızartın. Daha sonra soğanı piyaz olarak kesin. Tavaya soğanı alın. Üzerine kızarmış patatesleri alın. Üzerine tuz ve toz şeker ilave edip soteleyin. Servis tabağına patatesleri alın. Üzerine köfteleri dizin üzerine maydonoz ile süsleyip servis edin… BOLU KÖFTESİ 350 gr. kıyma 1 yumurta 1 soğan maydanoz ekmek içi tuz karabiber kekik su GARNİTÜRÜ İÇİN: 5 patates 2 soğan tuz, karabiber maydanoz KIZARTMAK İÇİN: Sıvıyağ

Kaynak: Haber merkezi