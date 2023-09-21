Satürn gezegeni, Güneş sisteminde altıncı gezegen ve güneş sistemimizdeki en büyük ikinci gezegendir. Binlerce güzel elebaşı ile süslenmiş Satürn, gezegenler arasında benzersizdir. Buz ve kayalardan oluşan halkalara sahip olan tek gezegen bu değil ama hiçbiri Satürn’ünki kadar muhteşem veya karmaşık değil. Diğer gaz devi Jüpiter gibi, Satürn de çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan devasa bir toptur.

Satürn gezegeni Atmosferi ve Dönüşü

Galileo Galilei 1600’lerde Satürn’ü bir teleskopla gördüğünde ne gördüğünden emin değildi. İlk başta üç gezegene veya kulplu bir gezegene baktığını düşündü. Artık bu “tutamaçların” Satürn’ün halkaları olduğunu biliyoruz.

Satürn gaz devi bir gezegendir ve bu nedenle Dünya’nınki gibi katı bir yüzeye sahip değildir. Ama orada bir yerlerde sağlam bir çekirdeği olabilir.

Satürn’ün kendi ekseni etrafında bir kez (Satürn “günü”) dönmesi yaklaşık 10.7 saat (kimse tam olarak bilmiyor) ve güneşin yörüngesinde 29 Dünya yılı alıyor. Satürn’ün atmosferi çoğunlukla hidrojen (H 2 ) ve helyumdan (He) oluşur.

Satürn’ün bilinen 53 uydusu vardır ve 29 uydusu da keşiflerinin doğrulanmasını bekliyor – yani toplam 82 uydu. Satürn, bildiğimiz şekliyle yaşamı destekleyemez, ancak Satürn’ün bazı uydularının yaşamı destekleyebilecek koşulları vardır. Dokuz Dünya yan yana, neredeyse Satürn’ün çapını kaplayacaktı. Buna tabii ki Satürn’ün halkaları dahil değil.

Biliyor Muydunuz?

Her 29 buçuk yılda iki kez büyük gezegen Satürn halkasız görünür. Bu bir optik yanılsamadır:

Dünyalılar, Dünya’dan bakıldığında, halkalar kenarda olduğunda Satürn’ün halkalarını göremezler. Güçlü teleskoplarla zar zor görülebilirler.

Satürn gezegeni Yapısı ve Yüzeyi

Satürn, Jüpiter gibi bir gaz devidir. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan yapılmıştır.

Satürn’ün yoğun bir atmosferi var.

Satürn, aralarında boşluklar bulunan güzel bir yedi ana halkaya sahiptir.

Satürn’de Zaman

Satürn’de bir gün sadece 10.7 saatte geçiyor.

Satürn’de bir yıl, 29 Dünya yılı ile aynıdır.

Satürn’ün Komşuları

Satürn’ün 53 uydusu var! Ayrıca daha fazla öğrenmemiz gereken 29 doğrulanmamış uydusu var.

Satürn, Güneş’ten gelen altıncı gezegendir. Bu, Jüpiter ve Uranüs’ün Satürn’ün komşu gezegenleri olduğu anlamına gelir.

Satürn’ün Hızlı Tarihi

Satürn, gelişmiş teleskoplar olmadan görülebildiği için eski zamanlardan beri bilinmektedir.

Pioneer 11, Cassini ve Voyager 1 ve 2 dahil olmak üzere dört robotik uzay aracı Satürn’ü ziyaret etti.

Popüler Kültürde Satürn’ün Yeri

Belki de güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerin en ikonik olanı olan Satürn, pop kültüründe yoğun bir şekilde mevcuttur. Cthulhu Mythos , WALL-E , 2001: A Space Odyssey , Star Trek , Dead Space 2 ve Final Fantasy VII dahil olmak üzere çok sayıda bilim kurgu hikayesi, film ve TV şovu, çizgi roman ve video oyunu için bir zemin sağlar . Tim Burton’ın Beetlejuice adlı filminde , tozlu, kurgusal bir Satürn’de dev kum kurtları yaşıyor. Ve 2014 yılı Yıldızlararası filminde astronotların başka bir galaksiye seyahat etmesini sağlayan solucan deliği Satürn’ün yakınında beliriyor. Satürn ayrıca Cumartesi adaşı, haftanın tartışmasız en güzel günü.