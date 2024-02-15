MALZEME LİSTESİ: 2 su b. un 1 çay b. toz şeker 100 gr. tereyağı 1 su b. toz fındık 1 çorba k. yoğurt 1 yumurta 1 pk. kabartma tozu 1 pk. vanilya ÜZERİ İÇİN: 3 elma toz tarçın HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Toz şekeri, toz fındığı, kabartma tozunu ve vanilyayı koyuyoruz, harmanlıyoruz. Ortasına oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyuyoruz. Yoğurdu döküyoruz ve yumurtayı kırıyoruz. Hamuru ortadan başlayarak yoğuruyoruz. Yağlanmış tart kalıbına hamuru koyuyoruz ve elimizle hafif bastırarak kalıba yayıyoruz. Elmaları dilimliyoruz ve tart hamurunun üzerine dilimleri batırıyoruz. Üstüne toz tarçın serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi