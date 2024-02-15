MALZEME LİSTESİ: 5 enginar 3 soğan 1 su b. pirinç 3 çorba k. kuş üzümü 2 çorba k. dolmalık fıstık 1 tutam dereotu 1 tutam maydanoz zeytinyağı tuz su HAZIRLANIŞI: Enginarların iç harcı için, soğanları yemeklik doğruyoruz. Pirinci ve kuş üzümünü yıkayıp süzüyoruz. Tencereye zeytinyağı döküyoruz ve dolmalık fıstığı kavuruyoruz. Soğanları ekliyoruz ve kavuruyoruz. Soğanlar yumuşayınca pirinci ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Kuş üzümünü de koyuyoruz ve kavuruyoruz. Sıcak suyunu veriyoruz ve tuzunu atıyoruz. İç harcını tamamen pişirmiyoruz buna göre su veriyoruz. Enginarları kozasıyla bütün olarak alıyoruz ve üst kısımlarını enlemesine kesiyoruz. Enginarların içlerindeki yaprakları tek tek koparıyoruz. Enginarların içleri çabuk kararacağından çabucak yapıyoruz. İçlerindeki tüylü kısımları da kaşıkla kazıyarak boşaltıyoruz. Enginarları temizledikten sonra yıkıyoruz ve yayvan bir tencereye diziyoruz. İç harcımızı ocaktan alıyoruz. İlk sıcaklığı çıkınca içine maydanoz ve dereotu doğrayıp ilave ediyoruz. Harcımızı enginarların içlerine dolduruyoruz. Üzerlerine zeytinyağı döküyoruz. Dilim limon koyuyoruz. Zeminine su koyuyoruz ve kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz.

Kaynak: Haber merkezi