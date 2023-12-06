TESLA'nın kurucusu Elon Musk, kısa bir süre içinde Düzce iline gelecek. Bu ziyaretin amacı ise resmiyet kazandı. TESLA fabrikası için önce Manisa'da arazi araştırdığım daha sonra rotayı Hindistan'a çevirdiği iddia edilen Elon Musk, şimdi Düzce'yi ziyaret etme kararı aldı. Düzce yerel basınında yer alan habere göre Elon Musk'un 2024 yılında şehri ziyaret etmesinin nedeni, Ulaşımın Beşinci Şekli olarak bilinen Hyperloop teknolojisinin çelik borularının Düzce'de üretilecek olması. Erciyas Holding ve ENKA, HyperloopTT adlı şirketle bir anlaşma yaparak tedarikçi ve yatırımcı olma kararı aldı.

Borular Düzce'de Üretilecek!

Elon Musk'un öncülüğünde ortaya atılan Hyperloop konsepti, sürtünmesiz boru hatları içinde +1200 km/saat ses hızına kadar yükselen hızlarda yolcu ve yük taşıma hedefini benimsemektedir. İş birliği çerçevesinde öncelikle HyperloopTT tarafından kullanılacak prototip hattın ihtiyacı Düzce'de üretilecek özel donatımlı çelik borularla karşılanacak. Bu projenin maliyeti 10 milyon USD'yi aşacak ve Erciyas Çelik Boru ile Çimtaş, aynı zamanda HyperloopTT'nin yatırımcıları arasına katılacak. Ses üstü hıza (saatte bin 200 kilometre) ulaşmayı hedefleyen ulaşım projesi Hyperloop'un stratejik ortağı, Düzce'de fabrikası bulunan Erciyas Holding olacak.