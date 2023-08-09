Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile teknoloji dünyasındaki en büyük rakibi Elon Musk arasındaki kafes dövüşü iddialarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dövüşün gerçekten yapılıp yapılmayacağı ile ilgili iddialara yenileri eklenirken, Elon Musk'tan dövüşe ilişkin paylaşım geldi. Musk, Zuckerberg ile yapacağı dövüşün nereden izleneceğini duyurdu.

Rekabet giderek artarken Elon Musk'tan yeni bir hamle geldi. Tarih bilgisi vermeyen Musk, Zuckerberg ile yapacağı dövüşün nereden izleneceğini duyurdu.

Dövüş Sosyal Medyada Canlı Yayınlanacak

Musk, yaptığı paylaşımda, "Zuck v Musk dövüşü sosyal medya platformu X'te canlı yayınlanacak. Tüm gelirler gaziler için hayır kurumlarına gidecek" ifadelerini kullandı. Zuck ve Musk’ın dövüşü X üzerinden canlı yayınlanacak.