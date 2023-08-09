Göçmen teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Teknede 3’ü çocuk 45 kişinin bulunduğunu öğrenildi.

Göçmenleri taşıyan bir teknenin İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında battığı ve 41 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Tunus'un Safakes limanından kalkan göçmen teknesi İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında battı. Teknede bulunan 41 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. Gemide bulunan 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Fildişi Sahili ve Gine'den 4 kişi Lampedusa adasına getirildiğinde teknede 3'ü çocuk 45 kişi olduğunu belirterek, 6 saatlik yolculuktan sonra tekneye şiddetli dalgaların çarptığını ve geriye sadece 15 kişinin kaldığı öğrenildi. O 15 kişinin de can yeleği olduğu öğrenildi. Teknenin İtalya'nın Sicilya adasına gittiği biliniyor.