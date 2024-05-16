Kartepe Belediyesi’nin uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde ki çalışmaları devam ediyor. Emekevler ve Tepetarla Mahallelerinde imar uygulaması (şuyulandırma) çalışması 30 gün süreyle askıya çıktı.

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının hızla tamamlanması için imar uygulamaları çalışmalarına devam ediyor. Emekevler ve Tepetarla Mahallelerinde muhtelif parselleri kapsayan çalışma 30 gün süreyle askıda kalacak. Emekevler ve Tepetarla Mahalleleri sınırları içerisinde muhtelif parselleri kapsayan imar uygulama bölgesinde yapılan 3194 Sayılı imar kanununun 18. Madde imar uygulaması (Şuyulandırma) işi 14 Mayıs 2024 ile 13 Haziran 2024 tarihleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkarıldı.

Emekevler mahallesi parsel listesi

44 nolu düzenleme bölgesi sınırları içerisinde 871 ada 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229, 230, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 306, 307, 308, 310, 321, 327, 328, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ve 354 nolu, 873 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ve nolu, 884 ada 1 nolu

Tepetarla mahallesi parsel listesi

101 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 76, 81, 82, 84, 92, 97, 98, 115, 119, 121, 124, 127, 129, 131, 133, 137, 143, 147, 151, 157, 161, 163, 165, 170, 174 ve 178 nolu, 104 ada 1, 19, 23 ve 27 nolu